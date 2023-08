1955: Als Kassel wieder aufblühte - die Bundesgartenschau als Meilenstein

Von: Thomas Siemon

Blumenmeer vor der Orangerie: So sah es 1955 zur Bundesgartenschau in der Karlsaue aus. Die immer noch stark beschädigte Orangerie hatte ein Notdach und eine Glasverkleidung bekommen. Quelle: Documenta-Archiv © Privat

Die Karlsaue ist Naherholungsgebiet, Veranstaltungsort, einzigartiger Park und hat eine lange Geschichte. Heute geht es in unserer Serie um die Aue als Schauplatz der Bundesgartenschau 1955.

Kassel – Zur Bundesgartenschau 1955 gab es einen Sessellift, mit dem man von der Schönen Aussicht über den neu angelegten Rosenhang bis zum Hirschgraben in der Karlsaue schweben konnte. Das war mehr als eine Attraktion für die am Ende 2,8 Millionen Besucher. Das war auch die symbolische Verbindung der vom Krieg so schlimm gezeichneten Ruinenstadt mit einem wieder aufblühenden Naherholungsgebiet. In die immer noch stark beschädigte Orangerie wurde damals die zentrale Ausstellungshalle eingebaut.

Die Bundesgartenschau 1955 war ein Signal dafür, dass es langsam wieder aufwärtsging für Kassel. Vier Jahre später sollte die documenta die Orangerie erstmals nutzen. Zur Bundesgartenschau feierte sie ihre Premiere im Fridericianum. Ganz in der Nähe hatte Gartenschau-Planer Hermann Mattern eine brillante Idee umgesetzt.

Kaum eine Wolke am Himmel: Die Gartenschau begann am 29. April bei strahlendem Sonnenschein. © Privat

Der Kasseler Gartenarchitekt und Professor an der Werkakademie gestaltete den Übergang zwischen Stadt und Aue neu. Über die Hangkante waren im und nach dem Krieg geschätzte zwei Millionen Tonnen Trümmerschutt aus der zerstörten Innenstadt abgeladen worden. Hier entstanden zur Gartenschau Terrassen mit dem Rosenhang als Zentrum. Von all den architektonisch interessanten Pavillons und Restaurants zu dieser Bundesgartenschau blieb einzig das Café Rosenhang erhalten. An gleicher Stelle mit tollem Blick befindet sich heute das Restaurant Bolero.

13.000 Nelken und 9000 Edelrosen hatte man Ende April 1955 in der Aue gepflanzt. Bei herrlichem Wetter kamen nach der Eröffnung durch Bundespräsident Theodor Heuss bereits an den ersten drei Tagen 120 000 Besucher. Lob für die Gestaltung gab es von allen Seiten.

Familienausflug: Die Aufnahme entstand vor 68 Jahren auf der Bundesgartenschau. © Privat/nh

Die Besucher freuten sich nicht nur auf Fahrten mit der Seilbahn. Sie nutzten auch die Minieisenbahnen Hänsel, Gretel und Hexe zu Fahrten durch das überbordende Blumenmeer. Die Bahnen erschlossen auch Teile der Karlsaue, die nach dem Krieg und zahlreichen Bombentreffern noch nicht wieder wie ein Park aussahen.

Vor der Orangerie war das anders. Hier zeigten Gartenbaubetriebe und Baumschulen, was sie konnten. Zehn Jahre nach Kriegsende wurde unter anderem eine Kleingartenmusteranlage gezeigt. Es gab aber auch einen Musterfriedhof mit einer Abteilung für Kriegsgräber.

Mit dem Henschelstern: Mehrere Kleinbahnen waren 1955 zur Bundesgartenschau durch die Karlsaue unterwegs. Archi © Werner Lengemann

Besonders schön sah die Aue übrigens nach Einbruch der Dunkelheit aus. Da wurden dann an mehreren Abenden Tausende von Kerzen auf den Wiesen angezündet.

Aus heutiger Sicht war diese Bundesgartenschau ein Meilenstein für den Wiederaufbau Kassels. Es gab Geld für den Bau der Treppenstraße und damit für die erste Fußgängerzone Deutschlands, die bereits im November 1953 eröffnet wurde.

Ein Lichtermeer: So sah die Karlsaue mit beleuchteten Fontänen und Kerzen nach Einbruch der Dunkelheit aus. © Privat

Für das stark beschädigte Fridericianum begann im Vorfeld der Ausstellung der Wiederaufbau. Und als Zentrum der Gartenschau bekam die im Krieg ausgebrannte Orangerie ein Notdach sowie eine moderne Glasverkleidung.