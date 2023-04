21-Jähriger wird am Altmarkt in Kassel verletzt

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Die Polizei sucht zwei Männer nach einem räuberischen Diebstahl am Altmarkt. © Thorsten Becker

Ein 21-Jähriger ist bei einem privaten Handyverkauf am Donnerstag in der Weserstraße Opfer eines räuberischen Diebstahls geworden.

Kassel - Der junge Mann aus Lohfelden hatte sein iPhone 14 Pro Max Euro im Internet angeboten, woraufhin sich einer der Täter bei ihm gemeldet hatte.

Schließlich vereinbarten sie für 18.30 Uhr ein Treffen vor einem Hochhaus am Altmarkt, so die Polizei. Während einer der Täter das Telefon zur Betrachtung erhielt, zählte sein Komplize bereits das Geld, mit dem das Handy angeblich bezahlt werden sollte. Plötzlich rannte der Unbekannte mit dem iPhone weg. Als sein Komplize mit dem Geld ebenfalls flüchten wollte, konnte der 21-Jährige ihn zunächst noch festhalten. Nach einem Faustschlag ins Gesicht des Opfers gelang es dem zweiten Täter jedoch, zu entkommen. Der 21-Jährige erlitt Verletzungen. Beide Täter sollen 20 bis 25 Jahre alt sein und einen dunkleren Teint haben. Hinweise an die Polizei unter Tel. 0561/9100. (use)