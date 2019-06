Kölnische Straße: 23-Jähriger randaliert in Kassel mit 4,5 Promille

Ein 23-jähriger Mann mit 4,5 Promille Alkohol im Blut, der am Dienstagabend auf der Kölnischen Straße randalierte, wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Eine Frau hatte gegen kurz vor 19 Uhr zwei junge Männer im Bereich einer Baustelle in der Nähe der Kirche St. Familia gemeldet, die dort die Absicherung entwenden würden, teilt Polizeisprecher Torsten Werner mit. Vor Ort hätten die Beamten zwei 23-Jährige an der Bushaltestelle angetroffen und deren Rucksäcke überprüft. Darin hätten sich Baustellenlampen befunden, die die jungen Männer unverzüglich wieder hätten anbringen sollen.

Während einer der Aufforderung der Polizisten nachkam, sei der andere völlig uneinsichtig gewesen. Trotz mahnender Worte der Beamten versuchte er immer wieder, die Baustelleneinrichtung zu beschädigen. „Die Ursache seines unkontrollierten und unkooperativen Verhaltens war schnell ausgemacht“, so Werner. Der Atemalkoholtest zeigte den „unglaublichen Wert“ von 4,5 Promille an. Den Beamten sei keine andere Wahl geblieben, als den Mann zur Ausnüchterung in eine Zelle des Polizeipräsidiums zu bringen.