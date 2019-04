25-Jährige übersieht Notarztwagen

Kassel. Eine 25-jährige Autofahrerin hat am Dienstagvormittag einen Notarztwagen auf der Leipziger Straße in Bettenhausen, der mit Blaulicht und Martinshorn zu einer Einsatzstelle unterwegs war, übersehen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, dabei wurde die Unfallverursacherin verletzt.

Drei Fahrzeuge wurden insgesamt beschädigt. Auf der Leipziger Straße in Höhe Ringhofstraße kam es für etwa 30 Minuten zu Verkehrsbehinderungen. Der Schaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf rund 10 000 Euro.

Gegen kurz vor 11 Uhr sei der Notarztwagen mit Blaulicht und Sirene auf den Tramschienen, mittig der Leipziger Straße, stadtauswärts unterwegs gewesen, teilt Polizeisprecher Torsten Werner mit. In Höhe der Hausnummer 114 scherte die 25-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit ihrem Wagen plötzlich nach links aus und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Die Autofahrerin hatte die Verkehrssituation offenbar falsch eingeschätzt, so der Polizeisprecher. Vor ihr setzte ein anderer Autofahrer aufgrund der Einsatzfahrt des Notarztwagens den Blinker rechts und hielt am Straßenrand. Die 25-Jährige wollte nun vorbeifahren und übersah offenbar das von hinten herannahende Einsatzfahrzeug.

In Folge des Zusammenstoßes fuhr sie gegen das am Straßenrand haltende Fahrzeug. Dessen Fahrer, ein 22-Jähriger aus Kassel, blieb unverletzt. Ebenso der aus Kassel stammende 31-Jährige, der am Steuer des Notarztwagens saß.

