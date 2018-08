Ehrliche Finderin: Frau gibt Geldbörse mit 1400 Euro bei Polizei ab

Kassel. Andere hätten das in ihre Tasche gesteckt: Eine 27-Jährige hat jedoch den Geldbeutel mit 1400 Euro bei der Polizei abgegeben, den sie in Kassel fand. Nun stehen ihr 52 Euro Finderlohn zu.

Ehrlich währt am längsten. Diese alte Redewendung hat sich auch eine 27-jährige Frau aus Schauenburg zu Herzen genommen. Sie hat am Montagabend gegen 19 Uhr auf dem Gehweg vor einem Café an der Friedrich-Ebert-Straße/Ecke Jordanstraße ein Portemonnaie mit 1400 Euro gefunden und anschließend der Polizei übergeben, teilt Polizeisprecher Matthias Mänz mit. Der Besitzer der Geldbörse sei bislang nicht bekannt.

Die Beamten des Polizeireviers Mitte, die das Portemonnaie entgegengenommen haben, fanden darin keine Hinweise auf seine oder ihre Identität. Aus diesem Grund brachten sie das Fundstück mitsamt dem Bargeld dem Kasseler Fundbüro.

Die ehrliche Finderin hat Anspruch auf Finderlohn. Laut Paragraf 971 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bemisst sich dieser nach dem Wert des gefundenen Gegenstands. Hat dieser einen Wert von bis 500 Euro erhält der Finder fünf Prozent. Ist der Gegenstand mehr Wert oder handelt es sich bei dem gefundenen Gegenstand um ein Tier, bekommt er drei Prozent. In Fall der verlorenen Geldbörse wären das dann insgesamt 52 Euro Finderlohn.

