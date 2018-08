70 Fahrzeuge auf 5000 Quadratmetern – Göttinger Caravan Herzog auf dem Caravan Salon Düsseldorf

Erleben, was in der Branche „en vogue“ ist und die international einzigartige Auswahl an Freizeit-Fahrzeugen für jeden Geschmack und Geldbeutel genießen.

Das und mehr erwartet die Besucher der Reisemobilmesse Caravan Salon vom 25.8. bis zum 2.9. in Düsseldorf. Am 5000 Quadratmeter großen Dethleffs-Messestand können diese sich außerdem auf qualifizierte Beratung, attraktive Messekonditionen, günstige Finanzierungsangebote und etwa 70 Wohnmobile freuen. In Halle 11 steht das Team von Reisemobil-Caravan Herzog aus Göttingen, Florian Herzog, Ansprechpartner für Wohnmobile, und Marco Fengewisch, zuständig für den Bereich Wohnwagen, für Fragen rund um die mobile Freizeit zur Verfügung und präsentiert den Messe-Besuchern viele Neuheiten aus dem Dethleffs-Programm. Mit dem „Pulse“, einzuordnen zwischen dem „Trend“ sowie den „Esprit“-Modellen der Dethleffs-Palette, bricht laut Hersteller eine neue Design-Ära an. Die Sondermodellreihe „Generation“ umfasst fünf neue Grundrisse sowie drei zusätzliche, speziell für das Wintercamping konzipierte Modelle. Zu den gewohnten Öffnungszeiten können die Reisemobile für die neue Saison auch direkt bei Caravan Herzog in Holtensen besichtigt werden.

Die Unabhängigkeit des Reisens erleben © Dethleffs / Repro © Dethleffs / Repro © Dethleffs / Repro © Dethleffs / Repro

Die 1986 gegründete Reisemobil-Caravan Herzog OHG ist erster Ansprechpartner für Campingfreunde und Caravanfans in Südniedersachsen und bietet zudem einumfangreiches Service-, Wartungs- und Reparaturangebot für alle Reisemobilmodelle. Seit jeher überzeugt der Dethleffs-Vertragshändler mit einer beachtlichen Auswahl an exklusiven Reisemobilen und Wohnwagen verschiedener Grundrisse zur Vermietung und zum Kauf. Bedingt durch den Modellwechsel im August findet bei Caravan Herzog aktuell ein Abverkauf der aktuellen Jahrgänge statt. Die verschiedene Fahrzeugmodelle können auf der Ausstellungsfläche in Göttingen-Holtensen besichtig werden.

Reisemobil-Caravan Herzog oHG

Schmaligweg 4 - 6

37079 Göttingen

Telefon: 0551-61304

www.campingherzog.de

info@campingherzog.de