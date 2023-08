40 Jahre Wehlheider Kirmes am „Düss“ in Kassel

Kostas Vick hat 1983 erstmals Bier beim Volksfest verkauft

+ © Privat Vor etwa 15 Jahren bei der Wehlheider Kirmes: (von links) Norbert Pustlauk, Thomas Bartel, Walter Gilfert, Kostas Vick und Ingo Kistner. REPROS: DIETER SCHACHTSCHNEIDER © Privat

Wenn ab Freitag die 73. Auflage der Wehlheider Kirmes im Stadtteil gefeiert wird, dann werden sich auch viele Menschen wieder beim Düsseldorfer Hof am Zwehrener Weg treffen. Seit 40 Jahren macht Chef Kostas Vick bei der Kirmes mit.

Kassel - 1983 habe er sich gegen seinen Vater Frieder Vick durchsetzen können, der „nie was mit der Kirmes machen wollte“, so Vick. Sein Vater habe früher immer Angst gehabt, dass es bei der Kirmes „ausarten“ könne. Bis 1977 war der Düsseldorfer Hof nämlich noch ein Treffpunkt für viele amerikanische Soldaten gewesen. „Das war eine schöne, wilde Zeit.“ Als die Amerikaner aus der Kaserne in Rothwesten abgezogen wurden, mussten sich die Vicks etwas einfallen lassen. Die zündende Idee kam von ihrem Architekten. Frieder sah mit seinem Bart aus wie ein Bayer und war großer Bayern-Fan. ,Macht ein bayerisches Lokal auf’, sagte der Architekt. Gesagt, getan. Mit der Kirmes hatte Frieder Vick dennoch nichts am Hut.

Bis 1983, als sein Sohn Kostas einfach einen kleinen Bierstand vor dem „Düss“ aufbaute. Mit zwei Schirmen und einer Musikbox. Die großen orangen Schirme habe er sich damals von Volker und Klaus Bayer von der Wassersportvereinigung Kassel ausgeliehen. Die Schirme seien für die Bundesgartenschau 1981 angeschafft worden. Unterstützung fand Vick von seiner Mutter Ilse sowie Schwester Dagmar und Bruder Manfred. Wie erfolgreich die Kirmes im „Düss“ im Laufe der Jahre werden sollte, das erlebte Frieder Vick nicht mehr mit. Er starb überraschend im September 1983, sein Sohn Kostas übernahm die Geschäftsführung des Familienbetriebs.

Apropos Familie: Bis heute packen jedes Jahr zur Kirmes Mutter, Geschwister, Neffen und Nichten mit an. Und natürlich auch Kostas Frau Agnes (63).

Wie sollte es anders sein. Auf der Kirmes 1989 haben sich die beiden richtig kennengelernt. Kurz zuvor hatte Kostas Vick den Auftrag bekommen, ein Büffet bei den Eltern von Agnes aufzubauen. Dort kamen die beiden ins Gespräch und sie teilte ihm mit, dass sie ja gerade auf Urlaub in Kassel wäre und gerne mal bei der Kirmes mitarbeiten würde.

Nicht nur die Zusammenarbeit klappte offenbar sehr gut, im Oktober 1991 heirateten Agnes und Kostas Vick. Die Arbeit auf der Kirmes habe Agnes richtig Spaß gemacht. Mit ihr wurde alles von Jahr zu Jahr größer und professioneller, sagt Vick. „Mit ihr hat die Kirmes richtig brutal gut angefangen.“

Vick schätzt, dass heutzutage rund 1000 Leute am „Düss“ die Kirmes feiern, allein im großen Zelt ist Platz für 400 Leute, so der 64-Jährige. „Wir haben dasselbe Prinzip wie auf dem Oktoberfest. Wir wollen uns von Jahr zu Jahr verbessern. Beim Aufbau und bei der Technik.“ Mittlerweile sind sogar die Anschlüsse für die Kirmes fest verlegt.

In diesem Jahr werden wieder 15 Frauen und Männer im „Düss“ helfen. Größtenteils Familie. Darunter auch Tochter Livia (27) und ihr Freund Nick. Er hat Spaß beim Gläserspülen, sie arbeitet im Hintergrund.

Livia ist mit der Kirmes groß geworden, schon vor der Geburt. Als ihre Mutter Agnes 1995 mit ihr sichtlich schwanger war, da zapfte diese „vergnügt ein Bier nach dem anderen“, wie HNA-Redakteur Thomas Wessel damals schrieb.

Service: Die Wehlheider Kirmes wird von Freitag bis Montag, 18. bis 21. August, gefeiert. (use)