50 Lokomotiven aus Kassel sollen in acht Ländern rollen

Von: Axel Schwarz

Flexibel auf der Schiene: Die Traxx-Lokomotiven kommen mit unterschiedlichen eisenbahntechnischen Bedingungen klar. © Alstom

Einen neuen Großauftrag über 50 Lokomotiven hat der Kasseler Produktionsstandort von Alstom erhalten. Der Deal hat ein Volumen von 260 Millionen Euro.

Kassel – Ein weiterer Großauftrag sichert Beschäftigung im Kasseler Alstom-Werk, wo kürzlich das Jubiläum „175 Jahre Lokomotivenbau in Kassel“ gefeiert wurde: Mit dem europaweit aktiven Schienenfahrzeugvermieter Railpool hat der französische Alstom-Konzern einen Liefervertrag über 50 Mehrsystem-Loks vom Typ Traxx Universal unterzeichnet.

Der Auftrag hat nach Konzernangaben einen Wert von bis zu 260 Millionen Euro. Die Endmontage der Lokomotiven soll mit Zulieferungen von weiteren Alstom-Standorten in Kassel stattfinden. Erst vor wenigen Wochen hatte der Konzern einen ähnlich dotierten Traxx-Liefervertrag mit dem Hamburger Dienstleister Northrail unter Dach und Fach gebracht.

Die bis zu 160 Stundenkilometer schnellen Lokomotiven können im Güter- wie auch im Personenzugverkehr eingesetzt werden. Ausgerüstet sind sie mit dem Signalsystem Atlas, einer Alstom-Entwicklung, die den Einsatz von Zügen im grenzüberschreitenden Schienenverkehr möglich macht und in diversen Ländern Europas funktioniert.

Railpool will die in Kassel gebauten Loks bei seinen Kunden in acht Ländern einsetzen: in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, Belgien, Luxemburg und Polen. Das Unternehmen zählt zu den größten Schienenfahrzeuganbietern in Europa und ist in 18 Ländern aktiv.

Wo die bahntechnischen Bedingungen nicht überall gleich sind, können die Mehrsystemloks vom Typ Traxx mit hoher Einsatz-Flexibilität und Effizienz im Betrieb punkten. Vor diesem Hintergrund sei Alstom „stolz darauf, zu einem effizienteren und nachhaltigeren Güter- und Personenverkehr beizutragen“, sagte Kevin Cogo, Vizepräsident der Lokomotiv- und Komponentensparte von Alstom in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Im Kasseler Werk arbeiten rund 650 Beschäftigte.