5000 Ecstasy-Pillen in Wohnung entdeckt

29-Jähriger festgenommen

+ Beschlagnahmt: In der Wohnung des 29-Jährigen wurden rund 5000 Ecstasy-Tabletten entdeckt. Foto: Polizei (nh)

Kassel. Etwa 5000 Ecstasy-Pillen hat die Polizei am Donnerstag in der Wohnung eines mutmaßlichen Drogendealers in Kassel gefunden. Beamte des Kommissariats 34 der Kripo hätten den 29-Jährigen festgenommen, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.