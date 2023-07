550 Blutspenden am ersten Tag: Noch freie Termine in der Stadthalle in Kassel

Von: Anna-Laura Weyh

Sie spendet das 58. Mal: Katja Plach aus Espenau liegt auf der Liege, aufgeregt ist sie wegen der Spende nicht. Daneben ist Michael Grünspek vom DRK. © Anna Weyh

Zur HNA-Blutspende-Aktion ist viel los in der Kasseler Stadthalle. Von Mittwoch bis Freitag gibt es aber noch einige freie Termine. Auch spontan können die Menschen vorbeikommen.

Kassel – Die HNA-Blutspende-Aktion in der Kasseler Stadthalle hat begonnen. Am gestrigen Montag hat der DRK-Blutspendedienst etwa 550 Kasselerinnen und Kasseler Blut abgenommen. Eindrücke über den ersten Tag der Initiative, die noch bis Freitag läuft und die zu den größten Blutspende-Aktionen in Deutschland gehört.

Der Ablauf: Am hinteren Eingang der Stadthalle herrscht reges Treiben. Dennoch bilden sich nur kleine Schlangen. „Lange Wartezeiten gibt es für die Menschen dank der Online-Terminvorgabe vorab nicht“, sagt Paul Zarberg, der bereits seit einigen Jahren bei der HNA-Blutspende-Aktion mithilft. Die Spenderinnen und Spender müssen nach der Anmeldung bei ihm oder einer seiner Kolleginnen einen Fragebogen ausfüllen, in dem Fragen rund um die Gesundheit geklärt werden und auch das Risiko für bestimmte Infektionskrankheiten abgefragt wird.

Die Menschen gehen anschließend in das Labor zur Untersuchung – unter anderem wird der Blutdruck gemessen und der Eisenwert überprüft – danach gibt es noch ein ärztliches Gespräch. Die Stationen sind hintereinander in der Stadthalle aufgebaut. Wenn der Spende nichts im Weg steht, geht es weiter die Treppenstufen nach oben zur Blutspende, wo die Spenderinnen und Spender von den DRK-Mitarbeitenden beim Blutspenden begleitet werden.

Hier wird sich angemeldet: Paul Zarberg und Monika Hartmann weisen die Leute mit ihrem Team ein. © Weyh, Anna-Laura

Die Spender: „Heute ist viel los“, sagt Rolf Zarberg, Referent beim DRK-Blutspendedienst. Nahezu alle Termine seien für Montag und Dienstag ausgebucht – für Mittwoch bis Freitag seien noch einige Termine verfügbar: „Da können Kurzentschlossene auch gern noch spontan vorbeikommen“, so der DRK-Mitarbeiter.

Eine der Spenderinnen ist Katja Plach aus Espenau. Sie spendet zum 58. Mal Blut und sagt: „Ich bin Bluthochdruck-Patientin. Das Blutspenden tut mir deshalb gut. Aber auch darüber hinaus möchte ich helfen, denn Blut wird dringend benötigt.“ Michael Grünspek vom DRK begleitet sie beim Blutspenden. „Bisher ist alles sehr angenehm. Die Menschen sind entspannt und gut vorbereitet“, fasst er am Montagnachmittag zusammen.

Aktion noch bis Freitag Die HNA-Blutspende-Aktion findet noch bis Freitag, 28. Juli, in der Kasseler Stadthalle (Holger-Börner-Platz 1) statt. Jeweils von 12 bis 18 Uhr können Menschen aus Kassel und Umgebung zum 23. Mal Blut spenden. Der Eingang zur HNA-Blutspende-Aktion ist über die Heinemannstraße durch den Konzertgarten zu erreichen. Jede Spenderin und jeder Spender erhält – solange der jeweilige Vorrat reicht – eine Zwei-Stunden-Karte für die Kurhessen-Therme in Kassel oder eine Cineplex-Capitol Kino-Karte. Für die HNA-Blutspende-Aktion kann vorab ein Termin vereinbart werden – das geht ganz einfach online oder per Telefon unter 08 00/ 1 19 49 11.

Der Rettungsdienst: Auch der DRK-Rettungsdienst aus Zierenberg ist vor Ort. Das Team versorgt die Spenderinnen und Spender medizinisch – etwa wenn bei einer Person der Kreislauf instabil wird. Am ersten Tag habe es ein paar Zwischenfälle gegeben, aber keine ernsten Notfälle.

Das Wetter: Hitze erschwert vielen Menschen das Blutspenden. In diesem Jahr ist es bei der Aktion zu Beginn der Sommerferien deutlich kühler als im vergangenen Jahr. In den kommenden Tag sind Temperaturen um die 20 Grad gemeldet sowie leichter Regen. Dieses Wetter sei gut geeignet zum Blutspenden: „Es könnte noch etwas kühler sein“, sagt Rolf Zarberg.

Ben-Joshua Riehm vom H4-Hotel mit der Suppe. © Weyh, Anna-Laura

Der Imbiss: Das H4-Hotel bereitet für alle Spenderinnen und Spender eine Suppe vor. „Damit die Flüssigkeit, die dem Körper verloren gegangen ist, gleich wieder nachgefüllt wird“, sagt Auszubildender Ben-Joshua Riehm. Gestern hat es Ingwer-Karotten-Suppe gegeben. Das Angebot variiert jeden Tag.