„80 Prozent der Räder mit Elektroantrieb“: Petra Wegener spricht über den Weser-Radweg

Von: Hannah Köllen

Bei schönem Wetter lässt es sich bequem an der Weser radeln: Petra Wegener verrät im Interview, was den Weser-Radweg so besonders macht. © Archivfoto: JÜRGEN Dumnitz

Im Interview spricht Petra Wegener vom Weserbergland Tourismus über Radweg-Apps und E-Bike-Ladestationen auf dem Weser-Radweg.

Kassel/Cuxhaven – Der Weser-Radweg erfreut sich großer Beliebtheit: Im vergangenen Jahr waren über eine halbe Million Radfahrer dort unterwegs. Betrieben wird er vom Weserbergland Tourismus e.V. in Hameln. Dessen Geschäftsführerin Petra Wegener spricht im Interview über Auszeichnungen, die Weser-Radweg App und warum es niemals Ladestationen für E-Bikes auf dem Weser-Radweg geben kann.

Frau Wegener, der Weser-Radweg wurde 2022 vom ADFC zum zweiten Mal in Folge zu Deutschlands beliebtestem Radfernweg gewählt. Was macht ihn so besonders?

Der Weser-Radweg führt vom Weserbergland, also von einem Mittelgebirge, bis zur Küste in Cuxhaven. Es ist schon etwas Besonderes, dass Touristen entlang eines Radweges ganz verschiedene Landschaften erleben.

Wie frequentiert ist der Radweg?

In den vergangenen Jahren sind die Zahlen der Radfahrer, die auf dem Weser-Radweg unterwegs sind, kontinuierlich gestiegen. Im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit hat sich die Zahl fast verdoppelt. Seit der Pandemie ist auch die Zahl der E-Bikes auf dem Weser-Radweg deutlich gestiegen. Gefühlt sind mittlerweile 80 Prozent der Räder auf dem Radweg mit Elektroantrieb unterwegs.

Gibt es denn genügend Ladestationen?

Der Radweg verläuft größtenteils direkt an der Weser. Da es dort Hochwassergebiete gibt, können wir keine Ladestationen anbringen. Gleiches gilt übrigens auch für öffentliche Toilettenanlagen und Wasserspender. Ladestationen gibt es aber in fast allen Orten entlang der Weser.

Seit wann gibt es den Weser-Radweg?

Der Weser-Radweg gilt als einer der ältesten Radfernwege, das erste Teilstück wurde 1980 zwischen Höxter und Holzminden errichtet. Wir versuchen stetig, den Radweg zu verbessern: Als Nächstes sollen weitere Schattenplätze folgen.

Wie sieht es mit Unterkünften entlang des Radweges aus?

Offiziell haben wir 130 Unterkünfte in unserem Verzeichnis gelistet. Ich schätze, dass sich tatsächlich mindestens doppelt so viele Unterkünfte am Radweg befinden. An manchen Tagen reichen die Unterkünfte trotzdem nicht für alle Reisenden aus – das liegt vor allem daran, dass die Anzahl der Radfahrer auf unserem Radweg in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist, es stehen aber nicht plötzlich auch mehr Unterkünfte zur Verfügung.

Kann eine Unterkunft spontan gebucht werden?

Die meisten Radfahrer buchen spontan. Davon raten wir aber dringend ab, denn das kann vor allem an Feiertagswochenenden und in den Sommerferien schwierig werden, da viele Unterkünfte dann oftmals schon weit im Voraus ausgebucht sind.

Wer ist auf dem Radweg unterwegs?

Der Weser-Radweg wird überwiegend touristisch genutzt, vor allem in der Zeit zwischen April und Oktober. Die meisten fahren von Süden kommend Richtung Norden, also entlang des Weserlaufs. Es ist nicht nur die ältere Generation unterwegs, in den vergangenen Jahren scheinen auch viele junge Menschen Gefallen daran gefunden zu haben, mit dem Rad durch Deutschland zu reisen.

Ist der Radweg auch für Kinder geeignet?

Auf jeden Fall! Da er größtenteils am Fluss entlangführt, gibt es keine großen Steigungen. Vor allem in den Sommermonaten sind viele Familien mit Kindern auf dem Radweg unterwegs.

Seit 2016 gibt es eine kostenlose Weser-Radweg App. Was kann sie?

Über die App können Radfahrer ihre Tour planen: Sie finden dort die einzelnen Etappen des Radweges, Ausflugsziele und Unterkunftsmöglichkeiten. Die App kann als Navi während der Fahrt dienen – das ist sogar in der Offline-Version möglich, sofern die Strecke vor Fahrtantritt heruntergeladen wurde.

Und für die, die keine App nutzen wollen?

Es gibt nach wie vor die Beschilderung am Wegesrand, sowohl für die Haupt- als auch für die Alternativroute. Die meisten Funktionen der App findet man außerdem in unserem Serviceheft, das man sich vor Fahrtantritt ganz bequem nach Hause schicken lassen kann.

Petra Wegener, Geschäftsführerin beim Weserbergland Tourismus, spricht im Interview über den Weser-Radweg. © Weserbergland Tourismus e.v.

Zur Person Petra Wegener (58) ist seit 2001 Geschäftsführerin beim Weserbergland Tourismus. Sie absolvierte eine Ausbildung im Hotel und studierte Betriebswirtschaftslehre mit der Fachrichtung Tourismus. Nicht nur beruflich beschäftigt sie sich mit dem Radweg, sie nutzt ihn auch privat.