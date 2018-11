Philipp Scheidemann und die Republik: Ein Kasseler schreibt Geschichte

Ein Bild für die Geschichtsbücher: Philipp Scheidemann an einem Fenster des Berliner Reichstagsgebäudes. Am 9. November 1918 rief der Kasseler SPD-Abgeordnete von dort die Republik aus. Das Foto wurde zehn Jahre nach Ausrufung der Republik nachgestellt.

Vor 100 Jahren schrieb ein Kasseler deutsche Geschichte: Der SPD-Politiker Philipp Scheidemann ruft vom Berliner Reichstag die Republik aus. Wer war dieser Mann?

Berlin, 9. November 1918. Die Revolution überspült die Hauptstadt des Kaiserreichs wie ein Hochwasser, doch kaum jemand versucht „die Flut zu dämmen“, so der Historiker Joachim Käppner. Der vierjährige Krieg ist verloren, der Ruf nach Abdankung Wilhelms II. wird immer lauter. „Sonst haben wir die Revolution“, sagt der SPD-Vorsitzende Friedrich Ebert dem vor wenigen Tagen ernannten Reichskanzler Prinz Max von Baden. Dieser gibt sich einen Ruck und erklärt ohne die Einwilligung des Kaisers dessen Rücktritt. „Ich lege Ihnen das Deutsche Reich ans Herz,“ sagt der Prinz zum neuen Kanzler. Und Ebert antwortet bewegt: „Ich habe zwei Söhne für dieses Reich verloren.“

Der Reichstag gleicht derweil einem Heerlager. Soldaten und Matrosen lagern vor dem Gebäude, drinnen verlangen sie nach Informationen über die verworrene innenpolitische Lage. Der SPD-Abgeordnete Philipp Scheidemann begibt sich gerade in den Speisesaal, um sich zu stärken, da kommen Soldaten herein und bestürmen den Mann aus Kassel: „Draußen stehen Zehntausende, die verlangen, dass Sie reden“. Doch Scheidemann will nicht, er will eine Suppe essen. Erst als jemand ruft, Karl Liebknecht, der Führer des radikalen Spartakusbundes, wolle vom Stadtschloss aus zu Demonstranten sprechen, ist Scheidemann elektrisiert, wie er Jahre später in seinen Memoiren schreiben wird. Liebknecht habe die Sowjetrepublik ausrufen wollen. Scheidemann: „Deutschland eine Sowjetfiliale? Tausendmal nein! Wer jetzt die Massen in Bewegung bringt, der hat gesiegt!“

Ob Scheidemann Liebknecht tatsächlich zuvorkommen musste oder das nur annahm, wird von Historikern bis heute heiß diskutiert. Jedenfalls tritt er jetzt an eines der hohen Fenster des Reichstages vor die Fahnen und Mützen schwenkenden Menschen. Ganz still wird es, als Scheidemann zu reden beginnt. Er berichtet, dass der Kaiser abgedankt und das Volk auf ganzer Linie gesiegt habe. „Unser Freund Friedrich Ebert wird eine Arbeiterregierung bilden, der alle sozialistischen Parteien angehören werden.“ Und dann ruft er: „Es lebe das Neue, es lebe die deutsche Republik“. Die Massen jubeln, Scheidemann geht zurück in den Speisesaal, „um den Rest meiner Wassersuppe zu retten“.

Dort aber trifft er auf den stets streng legalistisch denkenden Ebert, der den Freund mit hochrotem Kopf anschreit: „Du hast kein Recht, die Republik auszurufen. Was aus Deutschland wird, ob Republik oder sonst was, entscheidet eine Konstituante“, eine verfassungsgebende Nationalversammlung.

Wer ist dieser Philipp Scheidemann eigentlich, der am 9. November vor 100 Jahren Geschichte schrieb? Geboren wurde er im Jahr 1865 als Sohn eines Tapezierers in der Kasseler Altstadt. Er machte eine Lehre als Schriftsetzer und trat 1883 in die damals verbotene SPD ein. 1885 verließ Scheidemann Kassel für einige Jahre und arbeitete bei verschiedenen Tageszeitungen als Redakteur. Er heiratete 1889 Johanna Dibbern. Aus dieser Ehe stammten drei Töchter.

Im Jahr 1905 kam er nach Kassel zurück und arbeitete als Chefredakteur des Volksblattes. In der SPD machte er Karriere. Unter dem Pseudonym Henner Piffendeckel veröffentlichte Scheidemann 1910 den Band „Casseläner Jungen – Mundartliche Geschichderchen“. Überliefert sind seine Zeilen zur Einweihung des neuen Kasseler Rathauses 1909. Damals galt noch das Dreiklassenwahlrecht. Scheidemann kommentierte das so: „Kasseler Dreiklassenhus / Was hot’n das for’n Sinn? / De armen Luder bliewen drus. / De Reichen kommen nin!“

56 Jahre war Scheidemann alt, als ihn Attentäter mit hochgiftiger Blausäure umbringen wollten. Am Pfingstsonntag 1922 war er mit seiner Tochter Luise und seiner neunjährigen Enkelin Hanna im Bergpark Wilhelmshöhe unterwegs. Zwei rechtsradikale Attentäter spritzten ihm Blausäure ins Gesicht. Scheidemann, der nach diversen Attentaten auf demokratische Politiker immer eine Pistole bei sich trug, gab zwei unkontrollierte Schüsse ab und wurde nicht voll getroffen.

Angeblich haben seine buschigen Augenbrauen und sein Bart verhindert, dass die Blausäure über die Schleimhäute größeren Schaden anrichten konnte. Spaziergänger, unter denen ein Arzt war, halfen dem Politiker. Die Attentäter wurden zwei Monate später gefasst.

Philipp Scheidemanns Rede

Von Philipp Scheidemanns Rede am 9. November 1918 gibt es verschiedene Versionen. Der Journalist Ernst Friedegg stenographierte sie mit und veröffentlichte sie 1919 im Deutschen Revolutionsalmanach. Danach sagte Scheidemann unter anderem: „Das deutsche Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt. Das alte Morsche ist zusammengebrochen; der Militarismus ist erledigt. Die Hohenzollern haben abgedankt. Es lebe die deutsche Republik. Der Abgeordnete Ebert ist zum Reichskanzler ausgerufen worden. Ebert ist damit beauftragt worden, eine neue Regierung zusammenzustellen. Dieser Regierung werden alle sozialistischen Parteien angehören.... Ruhe, Ordnung und Sicherheit ist das, was wir jetzt brauchen.“ Scheidemann hat später auch eine Schallplatte mit einer etwas anderen Version seiner Rede besprochen.

Philipp Scheidemanns Leben

Philipp Scheidemann wurde am 26. Juli 1865 in Kassel geboren. Sein Vater Friedrich war Tapezier- und Polsterermeister. Nach seiner Schulausbildung absolvierte er von 1879 bis 1883 eine Lehre zum Schriftsetzer und Buchdrucker. Bereits 1883 war er als überzeugter Sozialist in die zu der Zeit verbotene SPD eingetreten.

Scheidemann gehörte von 1903-1933 dem Reichstag an. Am 9. November 1918 rief er am Fenster des Reichstages in Berlin die Republik aus. Er wurde zum Ministerpräsidenten ernannt, trat aber schon wenige Wochen später zurück, weil er die Bedingungen des Versailler Friedensvertrages ablehnte. Nach der Machtergreifung der Nazis im Jahr 1933 ging er ins Exil nach Kopenhagen. Dort starb er im November 1939. Die Urne mit seiner Asche wurde 1953 vom Kopenhagener Oberbürgermeister dem Kasseler Magistrat übergeben und auf dem Hauptfriedhof beigesetzt. Dort hat Philipp Scheidemann ein Ehrengrab. Die Post ehrte den Sozialdemokraten mit einer Sonderbriefmarke.

