Große 90er-Party im Kasseler Auestadion: Diese Stars sind 2019 dabei

HNA und FFH holen die 90er nach Kassel: Die Stars für die große Open-Air-Party im Auestadion im nächsten Sommer stehen fest. Mit dabei ist neben „Caught in the Act“ und Oli.P auch Blümchen.

Vielen ist Jasmin Wagner alias Blümchen mit ihren Hits „Herz an Herz“, „Boomerang“, „Nur geträumt“ oder „Kleiner Satellit“ noch im Ohr. Blümchen war gleichermaßen Idol und Identifikationsfigur einer ganzen Generation. Im nächsten Sommer startet die 38-Jährige nach fast 20-jähriger Abstinenz ihr Bühnencomeback – und sie tritt auch in Kassel auf. Nämlich bei der Party „FFH-Just 90s, die der Radiosender FFH gemeinsam mit der HNA präsentiert.

Wann findet die große 90er-Party in Kassel statt?

Getanzt werden darf am Samstag, 29. Juni 2019, im Kasseler Auestadion. Los geht es um 13 Uhr.

Das sind die Stars der 90er-Party in Kassel

Neben Blümchen dürfen sich die Besucher bei FFH-Just 90s auf diese Acts freuen:

die Kult-Boyband der 90er-Jahre „Caught in the Act“

Rednex

Oli.P

Jenny Berggren from Ace of Base

2 Unlimited ("No Limit", "Twilight Zone", "Jump For You")

die Eurodance-Bands Snap! ("The Power", "Rhythm Is A Dancer")

Culture Beat mit ihrem großen Hit „Mr. Vain“

Bellini

Kate Ryan

Fun Factory

Masterboy & Beatrix Delago

LayZee fka Mr. President

Für Partystimmung ist zudem das DJ-Duo Buffalo Bude & Wallace Love gebucht.

Gastgeber von FFH-Just 90s sind die FFH-Morningshow-Moderatoren Daniel Fischer und Julia Nestle.

Hier gibt es Tickets für die 90er-Party in Kassel

Der Vorverkauf für die Tickets zum Preis von 19,90 Euro läuft bereits. Tickets und Informationen gibt es beim HNA-Kartenservice, auf tickets.hna.de und in den HNA-Geschäftsstellen.

10.000 feierten 2018 im Auestadion - die Bilder

+ War 2018 in Kassel - und ist auch 2019 dabei: Mädchenschwarm Oli P. © Archivfoto: Dieter Schachtschneider

Oli P. begeisterte bereits in diesem Sommer die Massen im Auestadion. Er war der Mädchenschwarm in den 90er-Jahren. Erst durch seine Rolle als Ricky Marquart in der RTL-Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und dann als Sänger "Oli P." Er kommt mit seinen Dauerbrennern "Flugzeuge im Bauch" und "So bist du".