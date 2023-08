Wenn Gras übers Auto wächst: Was passiert mit abgemeldeten Fahrzeugen?

Von: Florian Hagemann

Da wächst bald Gras übers Auto: Der Opel steht in Kirchditmold abgemeldet herum. Ein Fall für die Stadt Kassel, die schon tätig geworden ist. © Florian Hagemann

Was passiert eigentlich mit einem Fahrzeug, das ohne Nummernschild auf einem öffentlichen Parkplatz steht? Die Stadt schreitet ein - und das nicht selten im Jahr.

Kassel – Ein kleiner Parkplatz in Kirchditmold, Zentgrafenstraße, zwischen Loßbergstraße und Hohnemannstraße. Ein paar Autos stehen dort, wobei ein blauer Opel besonders auffällt: Er hat kein Nummernschild, das Grün wächst um das Fahrzeug herum. An der Windschutzscheibe klebt ein oranges Schild der Stadt. Überschrift: „Aufforderung zum Entfernen eines Fahrzeuges.“ Und die Frage ergibt sich: Was ist denn da los?

Prinzipiell ist das ein Fall, der gar nicht so selten vorkommt. Laut einem Sprecher werden pro Jahr durchschnittlich 650 solcher Vorgänge seitens der Stadt bearbeitet. Entsprechende Hinweise auf abgemeldete Fahrzeuge, die im öffentlichen Raum abgestellt sind, erhält sie zum Beispiel durch Bürgerinnen und Bürger, durch die Polizeibehörden. Mitunter entdecken auch Stadtmitarbeiter im Rahmen ihrer Außendiensttätigkeiten Autos, die außer Betrieb gesetzt worden sind und nun vor sich hin stehen – ohne Perspektive, noch einmal bewegt zu werden.

Was aber geschieht in solchen Fällen? Formal handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, teilt die Stadt mit. Das geht auch aus dem Schreiben hervor, das auf der Windschutzscheibe des Fahrzeugs in Kirchditmold klebt. Dort heißt es etwas gestelzt: „Das Abstellen von nicht zugelassenen Kraftfahrzeugen oder Anhängern ohne gültiges amtliches Kennzeichen im öffentlichen Verkehrsraum stellt einen Verstoß gemäß §32 Abs.1 der Straßenverkehrsordnung (…) dar und kann mit einem Bußgeld bis zu 5000 Euro geahndet werden.“

Entsprechende Maßnahmen, so heißt es von der Stadt, werden dann durch die Polizei oder Ordnungsbehörde eingeleitet. Das heißt: Fahrzeuge, die abgemeldet oder nicht mehr betriebsbereit sind, werden zunächst mit einem Aufkleber versehen – mit der Aufforderung an den jeweiligen Halter beziehungsweise Fahrzeugeigentümer, das Auto zu beseitigen. Nach dem Fristablauf wird nochmals schriftlich auf die – bürokratisch ausgedrückt – bevorstehende Ersatzvornahme hingewiesen. Kurzum: Ist das Fahrzeug nicht bald weg, wird es abgeschleppt. Die jeweils gewährte Frist hängt dabei laut Stadt von verschiedenen Rahmenbedingungen ab und kann daher von Fall zu Fall unterschiedlich ausfallen.

Steht das Fahrzeug nach Ablauf der Frist immer noch an Ort und Stelle, wird es beseitigt. Das Abschleppen erfolgt durch ein von der Stadt beauftragtes Unternehmen. Für die Kosten geht die Stadt Kassel in Vorleistung, sie werden dann aber gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht.

Die Suche nach dem Halter oder Eigentümer geschieht unter anderem durch entsprechende Registerauskünfte. Laut Stadt lassen sich bei einem Pkw die Verantwortlichen in der Regel ermitteln. Das bedeutet: Für den Eigentümer des Opels in Kirchditmold könnte es bald teuer werden. Gestern stand der Wagen nämlich immer noch da. (Florian Hagemann)