Die Abholstationen boomen: Amazon macht DHL Konkurrenz

Die Zahl der Stationen, an denen Kunden ihre Pakete zu jeder Tages- und Nachtzeit abholen können, wächst in Kassel – und nicht nur das. Mittlerweile hat der zur Deutschen Post gehörende Anbieter DHL Konkurrenz bekommen.

Der Internetriese Amazon ist in Kassel seit Kurzem auch mit drei solcher Abholstationen am Start. Sie befinden sich in Bad Wilhelmshöhe, in der Nordstadt und in Bettenhausen jeweils an einer Shell-Tankstelle. Auch in Nieste und Baunatal gibt es entsprechende Angebote. DHL betreibt acht Packstationen in Kassel.

Über die neue Konkurrenzsituation in Kassel wollte sich Thomas Kutsch, der Sprecher der Deutschen Post, nicht äußern; er verwies nur darauf, dass sich DHL in einem Wettbewerbsmarkt befände, und erklärte, dass ein Großteil der Bestellungen über DHL laufe.

Kutsch machte zudem klar, dass Abholstationen generell im Trend lägen: „Der Kunde möchte selbst bestimmen, wann er sein Paket abholt, ohne dabei auch noch in der Schlange zu stehen.“ Bei den Abholstationen muss er zudem nicht auf Öffnungszeiten achten.

Amazon hat 500 Abholstationen in Deutschland

Kutsch nannte auch noch einen anderen Zusammenhang: In Zeiten, in denen der Onlinehandel zweistellige Zuwächse verzeichnet, sei es ganz natürlich, dass es auch mehr Möglichkeiten für die Kunden gebe, an ihre Pakete zu kommen. So ist die Zahl der Packstationen bundesweit in den vergangenen sieben Jahren von 2500 auf 3500 gestiegen. Sie haben insgesamt annähernd 350.000 Fächer. Amazon hält aktuell rund 500 Abholstationen in Deutschland vor.

Ob in Kassel noch weitere geplant sind, dazu wollte sich eine Amazon-Sprecherin nicht äußern. Sie bezeichnete das Angebot an sich als „zusätzliche Lieferoption“. Dass die Abholstationen immer an Tankstellen zu finden sind, begründet eine Shell-Pressesprecherin mit dem Trend: „Schon heute kommt mehr als die Hälfte der Besucher nicht zum Tanken an die Tankstelle, sondern wegen anderer Produkte und Dienstleistungen.“

In Deutschland gibt es nach Angaben der Deutschen Post aktuell in 1600 Städten und Gemeinden Packstationen. 90 Prozent der Menschen, die hier lebten, könnten eine Packstation innerhalb von zehn Minuten erreichen, heißt es. Die Packstationen befinden sich in der Regel an zentralen Punkten des öffentlichen Lebens. Die Zahl der registrierten Kunden, die den Packstationsservice nutzen, gibt die Deutsche Post mit rund 13 Millionen an.

Wie funktioniert Amazon Locker?

Ähnlich wie die DHL-Packstationen: Wer online bei Amazon bestellt, kann wie gewohnt zur Kasse gehen und bei der Lieferadresse unter Abholstationen „Amazon Locker“ auswählen. Sobald die Bestellung bereitliegt, erhält der Kunde eine E-Mail mit einem Abhol-Code. An der Station muss dieser eingegeben werden, dann müssen Kunden den Anweisungen auf dem Display folgen.

Wie lange habe ich Zeit, um das Paket abzuholen?

Ab der Zustellung drei Kalendertage. Pakete, die nach Ablauf dieser Frist nicht abgeholt wurden, werden wieder zurückgesandt.

Welche Pakete kann ich an die Abholstation senden lassen?

Die Pakete für den Amazon Locker dürfen nicht mehr als 4,5 Kilogramm schwer sein, und sie dürfen nicht die Maße von 42 cm x 35 cm x 32 cm überschreiten. Ob Amazon ein Angebot für größere Pakete plant, darüber macht das Unternehmen keine Angaben. Mein Paket ist aber größer und schwerer.

Wo kann ich mein Paket in Kassel abholen?

In Kassel gibt es viele Angebote. Allein der zur Deutschen Post gehörende Anbieter DHL bietet Kunden acht verschiedene Packstationen in Kassel. Alle sind täglich rund um die Uhr zu erreichen. Kunden können nicht nur Pakete empfangen, sondern auch versenden. Diesen Service gibt es bei Amazon nicht. Auch die Packstation 104 im Rewe-Getränkemarkt, Eugen-Richter-Straße 113, Süsterfeld/Helleböhn ist nach Umbauarbeiten wieder geöffnet.

Gibt es noch Angebote?

Auch die Paketdienstleister Hermes und DPD bieten Abholstationen beziehungsweise Paketshops an, nicht immer sind sie aber rund um die Uhr erreichbar: Die Shops sind in Geschäften oder Tankstellen zu finden, und richten sich nach deren Öffnungszeiten.

