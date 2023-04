Abi-Plakate in Kassel: Bunte Glückwünsche an Kasseler Schulen

Von: Lara Thiele

Am Mittwoch fällt in Hessen der Startschuss für die Abiturprüfungen. Wir haben Fotos vieler bunter und lustiger Abi-Plakate gemacht, die an den Kasseler Schulen hängen.

