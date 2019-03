Die große Kunst der Abi-Plakate: So kreativ sind die Kasseler Eltern

Vor Kasseler Schulen hängen nun wieder etliche Abi-Plakate. Wir zeigen, wie kreativ Eltern ihren Kindern viel Erfolg für die nun begonnenen Prüfungen wünschen.

Seit Donnerstag sind die Abiturienten in Hessen im Stress, denn: Die schriftlichen Prüfungen haben begonnen. Bis zum 21. März werden die Gehirnzellen ein letztes Mal auf Hochtouren getrieben, um die verdienten Punkte für das Abitur zu bekommen.

Und wie die Jahre davor bekommen die Abiturienten kräftig Unterstützung. Vor den Kasseler Gymnasien hängen große Stoffbanner, die den Schülern Mut und Glück zusprechen sollen. Die sind mal süß, oft sehr kreativ und manchmal etwas rätselhaft. Die Unmengen an Plakaten erfreuen dabei nicht nur die Abiturienten, sondern auch Passanten.

Wir haben uns an Kasseler Schulen mal umgesehen und ein paar der Banner herausgegriffen. Auch wir wünschen ansonsten: Viel Erfolg.

Ganz Hessen startet in die Abitur-Prüfungen

In ganz Hessen ist für rund 25.500 Oberstufenschüler nach wochenlangem Lern-Marathon der Startschuss für die Abiturprüfungen gefallen. Mit den Englisch-Klausuren eröffneten 11.000 Schüler am Donnerstag die zweiwöchige schriftliche Prüfungsphase. "Das Abitur läuft", sagte ein Sprecher des Kultusministeriums in Wiesbaden. "Die Kollegen an den Schulen geben jeden Tag zwei bis drei Statusmeldungen, ob alles wie geplant läuft - das ist auch so der Fall."

Einen kleinen Zwischenfall gab es allerdings in Bad Hersfeld, als während der Abiprüfungen in einer Gesamtschule ein Fehlalarm ausgelöst wurde. Laut Feuerwehr war an fünf Feuermeldern das Glas eingeschlagen worden, an einem zudem Alarm ausgelöst. Mit Ausnahme der Abiturienten mussten alle Schüler kurzzeitig das Gebäude verlassen. Wer den Alarm ausgelöst hatte, war zunächst unklar.

Die insgesamt rund 25.500 Prüflinge verteilen sich auf 269 Schulen im Land. Nach den Englisch-Prüfungen geht es am Freitag mit den Physik-Klausuren weiter, bevor am Montag unter anderem Deutsch, Geschichte, Informatik und Sport folgen. Die letzten Arbeiten werden am 21. März im Fach Biologie geschrieben. Zu diesem Zeitpunkt haben die Abitur-Prüfungen in Niedersachsen noch nicht einmal begonnen; dort geht es erst am 28. März mit den Prüfungen im Fach Geschichte los.

In Hessen gelten seit zwölf Jahren landesweit einheitliche Kriterien für die Abiturprüfung. Die schriftlichen Aufgaben werden zentral vorgegeben, die mündlichen Prüfungen von den Lehrern vor Ort entwickelt. Die Schüler haben in Leistungskurs-Klausuren 300 Minuten Zeit, also fünf Stunden, die Aufgaben zu lösen. Für eine Grundkurs-Prüfung sind 255 Minuten (4,25 Stunden) vorgesehen. Die Abitur-Nachprüfungen finden vom 1. April bis 12. April statt. Die meistgewählten Fächer in den schriftlichen Abiturprüfungen sind in diesem Jahr die Pflichtfächer Mathematik (18.000) und Deutsch (9000), sowie Englisch (11.000), Biologie (7400), Politik und Wirtschaft (5100).

Von Charlotte Broska (mit dpa)