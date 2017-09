Den Körper als Freund begreifen und nicht als Feind: Nur so gelingt das Abnehmen schnell und effektiv

Wenn er acht Stunden Zeit hätte, einen Baum zu fällen, würde er sechs Stunden die Axt schleifen, sagte einmal Abraham Lincoln. Das Bekenntnis des 16. Präsidenten der USA zur Sorgfalt ähnelt der Genauigkeit, mit der easylife jede Therapie angeht: Zu Beginn steht die Analyse vieler wichtiger Faktoren.

Mit Sorgfalt zum Erfolg

Von den Ernährungsgewohnheiten über mögliche Gesundheitsrisiken und die mentale Verfassung bis zu den Problemzonen reicht die Palette. „Auf der Basis dieser Ergebnisse arbeiten qualifizierte Spezialisten einen Therapieplan aus und bringen Ihren gestörten Stoffwechsel Schritt für Schritt wieder ins Lot“, sagt Antje Scharf, Inhaberin des easylife-Therapiezentrums in Kassel.

Fett im Fokus

Apropos Problemzonen: Gerade an deren Beispiel zeigt sich die Überlegenheit des easylife-Ansatzes in der Abnehmphase. Denn die spezifische Ernährungsweise und der zusätzlich mobilisierte Fettstoffwechsel zwingen Ihr metabolisches System, zur Energiegewinnung vorrangig die hartnäckigen Depotfette anzuzapfen – und nicht die leichter erreichbaren Glukosedepots. „Die Folge ist der Traum aller Übergewichtigen: Das Fett schmilzt vor allem an den Problemzonen, gegen die Sie sich so lange machtlos fühlten!“ Sichtbar. Messbar. Und fühlbar. Aus diesem Grund gelingt Ihre neue Figur mit easylife so, wie sie Ihnen immer vorschwebte. Genauer: Als Frau können Sie sich in erster Linie auf Erfolge an den Hüften, am Po, am Bauch sowie an den Oberschenkeln freuen. Und als Mann erleben Sie, wie die Pfunde gerade am Bauch verschwinden.

Hand aufs Herz: Gibt es etwas Schöneres?

Nicht viel, werden Sie denken. Und doch ist dies nicht der einzige Vorteil der Stoffwechseltherapie. Ihre Konzentration auf Depotfette führt nämlich dazu, dass Struktur- und Aufbaufette ausdrücklich verschont bleiben. „Damit gewährleistet easylife, dass Sie selbst bei großem Gewichtsverlust keine Angst vor Falten und ausgemergelten Zügen haben müssen. Vielmehr werden Sie verblüfft sein, wie frisch, gesund und strahlend Ihnen Ihr neuer Auftritt zu Gesicht stehen wird. Und wie viele Komplimente er Ihnen dann einträgt“, erläutert Scharf. Unzählige easylife-Teilnehmer haben dies genau so erlebt. Seit mehr als 25 Jahren.

Schlank. Kraftvoll. Gesund.

Es liegt darum auf der Hand, dass die Ziele von easylife lediglich kosmetische Ansprüche weit übersteigen. Denn die Stoffwechseltherapie macht vor allem gesund. Mit ihr können Sie sich nicht nur von Ihren überschüssigen Pfunden verabschieden, sondern auch von einer Reihe gefährlicher Erkrankungen wie zum Beispiel Bluthochdruck, Gefäßleiden, Diabetes Typ 2 und Gicht. „Wie die Aussagen von Hausärzten immer wieder bestätigen, können Teilnehmer oftmals nach der Therapie Medikamente reduzieren oder ganz auf Tabletten verzichten“, sagt Scharf. Für ein gutes Gefühl. Und mehr Spaß am Leben.

+ easylife-Teilnehmerin Bettina Mertz, easylife-Teilnehmer Heiko Schwander © easylife

Aber:

Wie genau funktioniert easylife? Warum kann man bei easylife in kurzer Zeit so viel abnehmen? Für wen ist easylife geeignet? Wie lange dauert eine easylife – Therapie? Welche Kosten enstehen?

Fragen, die enorm wichtig sind, um seine ganz persönlichen Ziele zu erreichen. Und v.a. abzuwägen, wie besonders und erfolgreich easylife sein kann. Beantwortet werden all diese Fragen in dem ganz individuellen, unverbindlichen und kostenfreien Beratungsgespräch, welches Grundvoraussetzung ist, wenn Sie sich auf den Weg machen möchten Ihr Wunschgewicht zu erreichen.

Das Leben bedeutet ständiger Wandel. Auch was die Figur und das Körpergewicht betreffen. Die Frage dabei ist nur, in welche Richtung sich dieser Wandel vollzieht. Möchten Sie als übergewichtiger Mensch von Jahr zu Jahr noch dicker werden? Oder wollen Sie jetzt endlich Ihr Schicksal in die Hand nehmen und Ihre Pfunde auf Nimmerwiedersehen zum Schmelzen bringen? easylife ermöglicht Ihnen Letzteres. Und das auf eine viel angenehmere Weise, als Sie denken. Probieren Sie es einfach aus! Gut möglich, dass die Entscheidung für easylife die beste Ihres Lebens sein wird! Ein neues Leben dank easylife? Sie haben es in der Hand! (nh)

Vereinbaren Sie noch heute einen unverbindlichen Beratungstermin. Nicht warten – starten!

