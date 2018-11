Adventszeit mit himmlischem Service im dez

© ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG

Im dez ist Weihnachtsstimmung eingezogen, auf der Ladenstraße finden sich viele weihnachtliche Stände und die Weihnachtsdekoration leuchtet innen und außen.

In über 100 Shops gibt es für jeden etwas zu entdecken und auch das Gastronomie Angebot kann sich sehen lassen. Dabei lässt sich im großen REWE-Center etwas für das leibliche Wohl finden. Bei TK Maxx gibt es tolle Schnäppchen. Für die Technik-Fans hält der Media Markt eine sehr große Auswahl bereit und das breite Angebot an Textilgeschäften, angeführt von H&M und Adler, sind ein idealer Anlaufpunkt für die Mode Begeisterten. Die Weihnachtsgeschenke können Sie dann gleich am Stand vom himmlischen Service wunderschön einpacken lassen. Außderdem steht jeden Samstag ein Weihnachtsmobil für Sie bereit mit dem Sie auch bei schlechtem Wetter die Weihnachtsgeschenke unbeschadet vom Eingang bis zu Ihrem Auto bringen lassen können.

Auf der Weihnachtsbühne gibt es ein abwechslungsreiches Programm für die kleinen und großen Besucher. Wie gewohnt kommt der Nikolaus am 06.12. zu uns und verteilt seine kleinen Geschenke. Neu ist ein Adventskalender-Gewinnspiel am 08.12., bei dem es himmlische Preise abzuräumen gibt. Und am 01. und 15. gibt es eine ganz besondere Aktion, die aber erst später verraten wird.

Das ausführliche Weihnachtsprogramm finden Sie auf der dez-Internetseite unter www.dez.de.

Die Geschenkidee zu Weihnachten: Der dez-Center-Gutschein!

Der dez-Einkaufsgutschein ist immer eine schöne Geschenkidee, mit der Sie garantiert richtig liegen. Mit diesem Geschenkgutschein hat der Beschenkte viele Möglichkeiten sich einen besonderen Wusch zu erfüllen. Erhältlich ist der Gutschein an der Kundeninformation.