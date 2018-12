Änderungen bei der KVG in Kassel: Mehr Fahrten morgens mit Bus und Bahn

Mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember 2018 müssen sich Fahrgäste der KVG in Kassel auf einige Änderungen einstellen. Hier der Überblick.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit oder zur Schule fährt, sollte sich in den nächsten Tagen über die Angebote informieren. Denn mit dem Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag, 9. Dezember, wird es eine ganze Reihe von Veränderungen geben. Das gilt sowohl für die Deutsche Bahn als auch für den Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) und die Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG).

Die wichtigste Änderung für Berufspendler betrifft die Bahnstrecke auf der Nord-Süd-Strecke zwischen Hannover, Kassel und Frankfurt. Hier stellt die Bahn das Angebot von den bisherigen IC-Zügen auf modernere und teurere ICE-Züge um. Alternativ können Reisende auch den im Vergleich dazu günstigeren und etwas langsameren Regionalexpress (RE) nutzen. Für den gilt übrigens im NVV-Gebiet weiterhin die Fünf-Minuten-Garantie. Bei einer Verspätung darüber hinaus hat man Anspruch auf eine Fahrpreiserstattung. Davon können Kunden der Deutschen Bahn bislang nur träumen.

Nach Angaben des NVV nutzen täglich im Schnitt 200 000 Menschen den öffentlichen Nahverkehr in Nordhessen. Unter anderem wird es ein späteres Abendangebot auf der Strecke zwischen Fulda, Bad Hersfeld, Bebra und Kassel geben. Interessant ist das unter anderem für Verbindungen während der Festspielzeit in Bad Hersfeld. Verbesserungen gibt es laut NVV auch auf der Verbindung zwischen Eschwege und Kassel.

Kritik nach der Liniennetzreform der KVG gab es in zahlreichen Stadtteilen. Unter anderem in Harleshausen soll es zum Fahrplanwechsel mehr Fahrten geben. Zudem erweitert die KVG ihr Angebot im Schülerverkehr und zum Schichtbeginn am frühen Morgen. Das gilt unter anderem für Beschäftigte im Industriepark Waldau und im Marienkrankenhaus.

Änderungen bei der KVG in Kassel

Bessere Verbindungen am frühen Morgen und Entlastung im Schülerverkehr: Das sind die Änderungen bei der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG).

Zum Fahrplanwechsel am Sonntag, 9. Dezember, gibt es einige Änderungen bei der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG). Seit dem Start der Liniennetzreform im März habe man bereits auf eine Reihe von Anregungen reagiert. So fahre seit Beginn des Schuljahres ein Schubgelenkbus in Richtung Schule Heideweg, der Fahrplan der Linie 14 sei an die Schulschlusszeiten angepasst worden. Zudem habe man in Abstimmung mit der Stadt sowie dem NVV für die Linie 110 eine Haltestelle am Freibad Harleshausen eingerichtet. Hier die wichtigsten Änderungen zum Fahrplanwechsel:

Anrufsammeltaxi (AST): Die KVG erweitert ihr Angebot auf den AST-Linien 94 (Harleshausen), 96 (Fasanenhof) und 97 (Waldau). Dann fahren alle sieben AST-Linien im Stadtgebiet im 30 Minuten-Takt statt wie bisher zum Teil nur alle 60 Minuten. Zusammen mit der Linie 10 bietet die KVG dann an Schultagen stündlich vier Verbindungen mit kurzen Umsteigezeiten zwischen dem westlichen Bereich von Harleshausen und dem ICE-Bahnhof.

Straßenbahnlinien 3 und 6: Die Fahrzeiten der Linien 3 und 6 ändern sich um jeweils wenige Minuten. Dadurch erfolgen die Abfahrten der Bahnen beider Linien auf dem gemeinsamen Abschnitt vom Rathaus bis zur Ihringshäuser Straße gleichmäßiger. Darauf angepasst werden laut KVG die Fahrpläne der Linien 27, 40 und 42.

Linie 10: Der Industriepark Waldau soll zu Schichtbeginn um sechs Uhr besser erreichbar sein. Deshalb fährt montags bis freitags um 5.16 Uhr die Buslinie 10 von der Haltestelle „Königsplatz/Mauerstraße“ Richtung Auestadion. Am Platz der deutschen Einheit können auch Fahrgäste aus dem Lossetal umsteigen. Es geht hier nach nur zwei Minuten (bisher 17 Minuten) zum Industriepark weiter. Die ersten Fahrten der Linien 10 aus Richtung Waldau und 17 aus Fuldabrück erreichen am Platz der deutschen Einheit wieder die Busse der Linie 30 um 4.48 Uhr Richtung Staufenberg und um 5.18 Uhr Richtung Heiligenrode.

Linie 11: Zur Entlastung der Linie 11 vor allem im Schülerverkehr starten zwei E-Busse um 7.07 Uhr und 7.22 Uhr bereits an der Haltestelle „Am Kirschrain“. Diese Busse fahren über den Bahnhof Harleshausen und die Haltestelle „Frasenweg“ in Richtung Bahnhof Wilhelmshöhe. Im Gegenzug entfallen die Abfahrten der Linie E an der Haltestelle „Am Kubergraben“ um 7.13 Uhr und 7.28 Uhr. In der Gegenrichtung fährt ein Bus der Linie E um 13.16 Uhr ab „Walther-Schücking-Platz“ (Wilhelmsgymnasium) und der Heinrich-Schütz-Schule Richtung „Am Kirschrain“.

Linie 13: Ab dem Fahrplanwechsel verkehrt montags bis freitags ab 5.44 Uhr eine neue Frühverbindung vom Auestadion über den Bebelplatz und das Marienkrankenhaus zur Haltestelle „Weserspitze“ mit Ankunft um 6.16 Uhr.

Linien 17, 21, 35, 40 und 42: Hier bietet die KVG in erster Linie früh morgens zusätzliche Fahrten an. (tos)

Service: Auf einigen Linien verschieben sich die Fahrzeiten um wenige Minuten. Die KVG bittet ihre Fahrgäste, sich vor dem Fahrplanwechsel unter www.kvg.de, www.nvv.de oder am NVV Servicetelefon unter 0800-939-0800 (kostenfrei) zu informieren.

