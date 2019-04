Ärzte im Warnstreik: Auch Klinikum Kassel betroffen

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat für Mittwoch zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Auch das Klinikum Kassel ist betroffen.

Die Geschäftsführung des Klinikums sei bemüht, die Beeinträchtigungen für die Patienten so gering wie möglich zu halten, teilt Sprecherin Inga Eisel mit. Die Notfallversorgung der Patienten sei gesichert. Man habe eine entsprechende Notdienstvereinbarung mit dem Marburger Bund getroffen, sagt Arbeitsdirektorin Birgit Dilchert.

Über die Verschiebung von planbaren Untersuchungen oder Eingriffen seien die Patienten – sofern möglich – informiert worden. Trotz des Streiks würden laufende Therapien fortgeführt, auch die Kreißsäle sind besetzt, teilt die Pressestelle des Klinikums mit.

Zum Hintergrund: Die Tarifkommission der Ärztegewerkschaft Marburger Bund hatte am vergangenen Wochenende die Tarifverhandlungen für rund 55.000 Mediziner in den mehr als 500 kommunalen Krankenhäusern für gescheitert erklärt, wie der Marburger Bund mitteilte. Er kündigte infolge Warnstreiks an.

Der Marburger Bund fordert fünf Prozent mehr Geld sowie Begrenzungen von Bereitschaftsdiensten, unter anderem durch mindestens zwei freie Wochenenden im Monat.

Eine zentrale Kundgebung ist für Mittwoch in Frankfurt am Main geplant.