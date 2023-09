Drohender Ärztemangel in Stadt und Kreis Kassel: Nachbesetzung ist kein Selbstläufer

Ärztemangel droht in Stadt und Kreis Kassel – Versorgungsdefizite bei Haus- und Fachärzten

Von: Boris Naumann, Anna-Laura Weyh

46 Prozent aller Hausärzte im Landkreis Kassel werden bis zum Jahr 2025 eine Nachfolge finden müssen. Ansonsten droht eine eklatante Versorgungslücke. © Bernd Weißbrod/dpa

Auch in Stadt und Landkreis Kassel schreitet der Ärztemangel voran. Ein Versorgungsdefizit ist sowohl bei Haus- als auch bei Fachärzten absehbar. Der Landkreis ist stärker betroffen.

Kassel/Kreis Kassel – Es fehlen Ärzte. Sowohl in der haus- als auch in der fachärztlichen Versorgung wird es zunehmend schwieriger, den Status Quo zu erhalten. Zwar gilt die ambulante medizinische Versorgung in der Stadt Kassel aktuell als ausreichend gesichert.

Aber bis Ende 2025 könnte auch hier knapp jeder dritte Hausarzt aus Altersgründen eine Praxisnachfolge suchen. Das meldet die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH). Denn mehr als jeder vierte der 138 Allgemeinmediziner in Kassel ist zwischen 61 und 70 Jahren, acht Hausärzte sogar schon über 70.



In den ländlichen Regionen Hessens und somit auch im Landkreis Kassel ist der Ärztemangel schon jetzt deutlich ausgeprägter, heißt es in dem Gesundheitsbericht. „Die Situation hat sich in den vergangenen zehn Jahren verschlechtert“, sagt auch Christoph Claus, Sprecher der Hausärzte in Stadt und Landkreis Kassel. In den ländlichen Gebieten seien die meisten Praxen überlastet und nicht mehr in der Lage, neue Patienten aufzunehmen.



Kassensitze regeln Versorgung Wie viele Ärzte eine Zulassung zur Versorgung von gesetzlich versicherten Patienten erhalten, ist durch den Gesetzgeber geregelt. Die Anzahl der Kassensitze ist von der Bevölkerungsdichte abhängig. So soll die ambulante medizinische Versorgung sichergestellt werden. Gleichzeitig wird so aber auch verhindert, dass sich zu viele Ärzte einzelner Fachrichtungen an bestimmten Standorten niederlassen.

Doch Medizinstudenten, die sich für die Allgemeinmedizin und noch dazu für eine Praxis auf dem Land entscheiden, gibt es immer weniger. Das zeigt auch der KVH-Gesundheitsbericht: Auf hausärztlicher Ebene unterteilt sich der Landkreis Kassel in verschiedene Bereiche.

Noch in allen sind sogenannte Kassensitze unbesetzt. Interessierte Ärzte müssen hier also nicht auf eine freiwerdende Praxis warten, um eine Zulassung für die Behandlung gesetzlich krankenversicherter Patienten zu erhalten.



Drohender Ärztemangel in Stadt und Kreis Kassel: Nachbesetzung ist kein Selbstläufer

Sie können direkt eine neue Praxis gründen, eine alte übernehmen oder in eine Gemeinschaftspraxis einsteigen. Doch diese Kassensitze bleiben unbesetzt – und in den nächsten Jahren wird das noch zunehmen. Ausgehend von einer Praxisabgabe im Alter von 65 Jahren, wird für den Bereich Hofgeismar bis 2025 etwa ein Nachbesetzungsbedarf von 46 Prozent erwartet. Also zehn der 21 Ärzte werden voraussichtlich in Ruhestand gehen. Noch dazu sind schon jetzt 5,5 Hausarztsitze frei.



Allgemeinmediziner Christoph Claus nennt unter anderem eine unzureichende Bezahlung bei immer mehr Arbeit für die Ärzte als Grund für diese Entwicklung. „Wir wollen endlich wieder für unsere Patienten da sein und nicht als bürokratische Erfüllungsgehilfen der Krankenkassen missbraucht werden“, sagt er. Nun brauche es öffentlichkeitswirksame Kampagnen, um dem drohenden Ärztemangel entgegenwirken zu können.

Drohender Ärztemangel ist weiterhin ein Problem, vor allem in den ländlichen Regionen. Das geht aus dem Gesundheitsbericht der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KVH) hervor. Der Ärztemangel betrifft in erster Linie die hausärztliche Versorgung und ist im Landkreis Kassel deutlich ausgeprägter als in der Stadt. Die Versorgung mit Fachärzten sieht dagegen besser aus – zumindest aktuell.

Hausärzte in der Stadt Kassel

In der Stadt Kassel gibt es derzeit 138 Hausärzte in 95 Praxen. Der Versorgungsgrad beträgt damit 114 Prozent, alle hausärztlichen Kassensitze sind in Kassel belegt. Laut KVH bedeutet das sogar eine leichte Überversorgung. Eine Unterversorgung beginnt übrigens, wenn der Versorgungsgrad im Bereich unter 75 Prozent liegt. Eine Überversorgung beginnt laut KVH, wenn der Versorgungsgrad 110 Prozent überschreitet.

Im Gesundheitsbericht der KVH sind auch die niedergelassenen Arztpraxen nach Stadtteilen aufgeteilt: Im Stadtteil Mitte sind mit 21 Kassensitzen die meisten Hausärzte angesiedelt. In Brasselsberg, Nordshausen, Forstfeld und Jungfernkopf gibt es jeweils nur einen Sitz der KVH.

Dennoch schreibt die KVH: „Die Arztsitze sind noch relativ gut verteilt. Eine flächendeckende Versorgung findet statt.“ Städte und Gemeinden mit einer guten Infrastruktur und in der Nähe eines Mittel- oder Oberzentrums seien insgesamt attraktiver für eine Niederlassung als ländlichere Regionen.

Hausärzte im Landkreis Kassel

Das bestätigt das Bild im Landkreis Kassel. Laut KVH-Bericht ist die Hausarztversorgung hier aktuell – wie in den vergangenen zwei Jahren – nicht optimal. Der Landkreis wird von der KVH in die Mittelbereiche Hofgeismar, Wolfhagen, Kassel-Nord und Kassel-Süd aufgeteilt – zu Kassel-Süd gehören auch die im Schwalm-Eder-Kreis gelegenen Orte Edermünde, Gudensberg und Niedenstein.

Im Bereich Hofgeismar erreicht der hausärztliche Versorgungsgrad gerade einmal 87 Prozent, im Bereich Kassel-Süd sind es 90 Prozent. Knapp unter dem Idealwert von 110 liegt allein der Bereich Wolfhagen mit 108 Prozent, gefolgt vom Bereich Kassel-Nord mit 101 Prozent.

Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich damit die Versorgungslage in Hofgeismar, Kassel-Süd und Kassel-Nord weiter verschlechtert, allein in Wolfhagen hat sich die Situation leicht verbessert. „Es zeigt sich, dass die hausärztlich Niedergelassenen vermehrt in den strukturstärkeren Gebieten des Landkreises und vor allem am Rand rund um die Stadt Kassel zu finden sind“, heißt es in dem KVH-Bericht.

Aber selbst in der Nähe von Kassel und den Mittelzentren Baunatal, Vellmar, Hofgeismar und Wolfhagen – dort, wo die meisten Arztpraxen angesiedelt sind – könnte sich bis zum Jahr 2030 schon ein erheblicher Nachbesetzungsbedarf ergeben.

Soll heißen: Immer mehr Hausärzte werden in nächster Zeit in den Ruhestand gehen und ihre Praxen mit jungen Ärzten neu besetzen müssen. Mit Blick auf den gesamten Landkreis Kassel werden bis 2035 sogar bis zu 54 Prozent aller aktuell praktizierenden Hausärzte in den Ruhestand gegangen sein.

Fachärzte in der Stadt Kassel

Zur fachärztlichen Versorgung zählen Augenärzte, Chirurgen, Orthopäden, Frauenärzte, HNO-Ärzte, Hautärzte, Kinder- und Jugendärzte, Nervenärzte, Psychotherapeuten und Urologen. In der Bedarfsplanung der KVH gilt die Stadt Kassel als mitversorgend für die Region. Die fachärztliche Versorgung in Hessen zeigt noch eine gute flächendeckende Versorgung, heißt es von der KVH.

Durchschnittlich könnten bis 2030 jedoch 43 Prozent der Fachärzte in der Stadt Kassel altersbedingt ausscheiden. Bei der Arztgruppe der Psychotherapeuten ist der Nachbesetzungsbedarf mit 52 Prozent am höchsten. Allerdings stellt der aktuelle Versorgungsgrad mit 238 Prozent laut KVH auch eine deutliche Überversorgung dar.

Doch die KVH entwarnt: „Erfahrungsgemäß lassen sich Arztsitze in Stadtgebieten gut nachbesetzen, so dass sich in der Regel keine Nachfolgeproblematik einstellt.“

Fachärzte im Landkreis Kassel

Die KVH stellt auch für den Landkreis Kassel fest: „Die fachärztliche Versorgung zeigt noch eine gute flächendeckende Versorgung.“ Das heißt jedoch nicht, dass in allen Kreis-Kommunen alle Arztgruppen vertreten sind. Das gilt nur für Mittelzentren wie Baunatal und Vellmar.

Alle übrigen Landkreiskommunen weisen Lücken auf, sie werden schlicht von den gut versorgten Nachbarkommunen mitversorgt. Die Bedarfsplanung der KVH sieht das auch so vor. In der Theorie ergibt sich damit auch kein Defizit – im Gegenteil: Alle Facharztgruppen weisen nach Berechnungsgrundlage der KVH einen sehr guten Versorgungsgrad zwischen 109 (Kinder- und Jugendärzte) und 132 Prozent (Frauenärzte) aus.

Rein rechnerisch gibt es derzeit sogar für sieben Arztgruppen im Landkreis Kassel eine Überversorgung.

Jedoch sei die Beibehaltung dieser Ausgewogenheit eine große Herausforderung, konstatiert die KVH. Tatsächlich spielt auch hier die drohende Überalterung der Ärzteschaft die entscheidende Rolle. Für alle Facharztgruppen im Landkreis Kassel gilt:

Sie sind im Schnitt deutlich älter als im hessischen Mittel. Dass es hier zu Problemen kommen kann, weiß auch die KVH: „Auch bei den Fachärzten sind Praxisnachbesetzungen kein Selbstläufer mehr.“