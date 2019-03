Polarschiff statt Praxis: Ärzteverbands-Sprecher Pollmächer wird Schiffsarzt

Der Kasseler Hausarzt Dr. Stefan Pollmächer übergibt seine Praxis gegenüber dem Kulturbahnhof zum 1. April an zwei Kollegen. Pollmächer selbst will künftig als Schiffsarzt zur See fahren.

Die künftigen Praxisbetreiber haben bisher als angestellte Allgemeinmediziner gearbeitet: Dr. Bernhard Kändler ist derzeit im Heilhaus in Rothenditmold tätig, Sebastian Krüger war in Pollmächers Praxis bereits vier Jahre lang ärztlicher Mitarbeiter.

Dr. Stefan Pollmächer will sich künftig zwei ganz anderen Schwerpunkten widmen – einmal der Kulturförderung und -veranstaltung auf dem Land, was seit jeher sein Steckenpferd parallel zum Arztberuf ist. Weiterhin will er als Schiffsarzt auf Großseglern und Expeditionsschiffen für einige Zeit des Jahres zur See fahren – „ein alter Traum von mir“, erzählt der 59-Jährige.

Als Sprecher des regionalen Ärztenetzwerks Doxs hat sich Pollmächer seit einigen Jahren regelmäßig zu gesundheits- und standespolitischen Themen geäußert und die Interessen niedergelassener Ärzte und Psychotherapeuten vertreten. Diese Kombination ist es auch, die bisher die Besonderheit der Praxis an der Kurfürstenstraße ausgemacht hat.

Ein Facharzt für Allgemeinmedizin und zugleich für Psychotherapie – das gibt es laut Pollmächer nirgendwo anders in der Stadt. Es habe sich weithin herumgesprochen, dass die relativ große Allgemeinarzt-Praxis „auch Anlaufpunkt für Menschen in Krisen“ sei. Und auch für Patienten, die nach einer langen Ärzte-Odyssee lediglich zu der Erkenntnis gekommen sind, dass das, was ihnen fehlt, wohl nicht im rein Körperlichen zu suchen sei.

Wenn statt oder neben der Hausarztbehandlung eine Psychotherapie angezeigt sei, könne durch ein Netzwerk mit „rund 30 psychotherapeutisch tätigen Kollegen“ schnell ein Therapieplatz gefunden werden, sagt Pollmächer. Daran würde ein Patient als Einzelkämpfer häufig scheitern. Dieses Netzwerk werde auch unter den künftigen Praxisbetreibern weiter bestehen, die zwar selbst keine Psychotherapeuten, aber für die Behandlung psychosomatischer Krankheitsbilder qualifiziert seien.

Stefan Pollmächer selbst hat sich während der vergangenen fünf Jahre zum Schiffsarzt qualifiziert und dafür auch die Schifffahrtsschule in Rostock besucht: „Da wurden wir zum Beispiel mit Überlebensanzügen ins Hafenbecken geschubst.“ Jetzt wartet der Kasseler Arzt und Segelfan auf Anfragen von Reedereien, die Mediziner für den Einsatz auf hoher See rekrutieren. Pollmächer bewirbt sich auch selbst; er würde gern auf den Luxus-Großseglern des Kreuzfahrtanbieters Sea Cloud mitfahren oder auf einer Antarktis-Expedition.

Während der Zeit an Land will sich der Kunstfan verstärkt um seine Kultur-Aktivitäten kümmern. Im Bad Zwestener Ortsteil Niederurff (Schwalm-Eder-Kreis) hat er vor Jahren ein altes Pfarreigebäude zum Wohnsitz mit Kulturscheune ausgebaut, wo Veranstaltungen aller Art stattfinden. Daneben engagiert sich Pollmächer als Vorsitzender des regionalen Kulturnetzwerks „Landrosinen“.

In seinen vielseitigen Interessen und Aktivitäten hat Stefan Pollmächer keine Mühe, einen roten Faden zu finden, was auch seinen ganzheitlichen Blick als Mediziner prägt: „Die Heilkunst ist schließlich auch eine Kunst“, sagt er. Für sie will er sich auch künftig als Sprecher des Ärztenetzwerks Doxs stark machen sowie als Mitautor der TV-Reihe „Medizin transparent“, die regelmäßig im Offenen Kanal Kassel läuft.