In vier Semestern zum Marketing-Profi

Ein duales Studium an der AFAK Marketing-Akademie Kassel eröffnet berufliche Perspektiven

+ Traumjob dank Studium: Franziska Waßmann hat nach ihrem Abschluss einen erfolgreichen Start ins Berufsleben hingelegt. Foto: Citylights, Repro: Pamela De Filippo

„Mein Studium hat mich in jeder Hinsicht weitergebracht“, sagt Franziska Waßmann. Vor wenigen Monaten hat die 29-Jährige ihren Abschluss an der AFAK Marketing-Akademie in Kassel gemacht und ist nun staatlich geprüfte Kommunikationswirtin.