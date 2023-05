AfD lobt Belohnung nach Anschlag auf Kasseler Gaststätte aus

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Die AfD hat eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt. © Thorsten Becker

Nachdem Unbekannte in der Nacht zum Dienstag an die Gaststätte „Casino“ im Kleingartenverein „Waldauer Wiesen“ den Schriftzug „Fight AfD“ geschmiert haben, dauern die Ermittlungen der Polizei an. Bislang seien noch keine Tatverdächtigen identifiziert worden, so Polizeisprecherin Ulrike Schaake. In der Gaststätte sollte eigentlich ein AfD-Stammtisch stattfinden.

Kassel - Die AfD Hessen hat derweil 10.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen. „Die vermeintlichen Anti-Faschisten richten sich durch ihre Taten selbst, denn Faschist ist, wer faschistische Methoden und Gewalt zur Unterdrückung demokratischer Stimmen nutzt“, so Andreas Lichert, Landessprecher der AfD Hessen. Erschreckend sei das „opportunistische Schweigen“ großer Teile von Politik und Medien, weil es ja „nur“ die AfD betreffe. „Diese Sabotage an der Demokratie ist gefährlich, denn Demokratie bedeutet demokratische Grundrechte für alle Bürger und nicht nur für politisch-korrekte, erlaubte Meinungen.“ Aus diesem Grund biete die AfD 10 000 Euro Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen.

Die Belohnung werde nur ausgezahlt, wenn die Täter zweifelsfrei ermittelt würden. Sie sei ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Bedienstete bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von Straftaten gehört. Hinweise unter Tel. 0561/9100. (use)