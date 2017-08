Haargenaue Jobvermittlung

Weiterkommen in Kassel

Gutes Aussehen wird für Frauen, aber auch Männer, im Berufs- und Privatleben immer wichtiger. Dieser gesellschaftliche Trend beeinflusst die Nachfrage nach persönlichen Dienstleistungen im Körperpflegebereich positiv. Gleichzeitig sind immer mehr Verbraucher bereit für eine qualitativ hochwertige Dienstleistung entsprechend mehr zu bezahlen.

Davon profitieren in mehrerer Hinsicht auch diejenigen, die (fast) jeder braucht: Friseure/innen.

Mit rund 900 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten zählt das Friseurhandwerk zu einem wichtigen Arbeitsmarkt- und Ausbildungspartner in der Region. Dennoch reichen die Fachkräfte offensichtlich nicht aus, um den Bedarf zu decken, da viele Betriebe akut über Personalengpässe klagen. Dieser Mangel stellt ein Risiko für die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit dar. Derzeit gibt es rund 100 neu gemeldete offene Stellen.

Verschärfen wird sich dieser Trend noch durch den Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand und die anhaltend niedrige Geburtenrate. Ideale Voraussetzungen für beruflich gut qualifizierte Arbeitnehmer/innen (u.a. Friseure/innen und Friseurmeister/innen), um sich zu verändern.

Denn schon lange geht es in diesem Beruf nicht nur „um ein bisschen Haare schneiden“. Handwerkliches Geschick und Fingerfertigkeit sind ebenso gefragt, wie Kreativität, gute kommunikative und empathische Fähigkeiten. Kunden möchten immer mehr ihrem Typ und den aktuellen Trends entsprechend informiert, beraten und frisiert werden. Friseure müssen sich deshalb ständig auf dem neuesten Stand (z.B. Schneidetechniken, Farb- und Formgebung) halten, um den individuellen Wünschen ihrer Kunden gerecht zu werden. Hinzu kommt ein weiteres besonderes Qualitätsmerkmal - das Vertrauen der Kunden gegenüber dem Friseur und seinen Leistungen. Als Zuhörer, Seelentröster, Vertrauter, Unterstützer, Mutmacher und Wegbegleiter nehmen Friseure aktiv am Leben ihrer Kunden teil und beeinflussen dieses durch die jeweilige Frisur.

Um die passenden Bewerber/innen zu finden, gestalten die Arbeitgeber die Arbeitsbedingungen immer attraktiver - übertarifliche Vergütungen, verschiedene Arbeitszeitmodelle und weitere Anreize, wie z.B. Weiterbildungen oder die Übernahme von Kinderbetreuungskosten.

Die Agentur für Arbeit Kassel unterstützt die Zusammenführung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern durch eine individuelle Beratung zur Lage und Entwicklung am Arbeitsmarkt, bietet Hilfe bei der Stellensuche mit paßgenauen Angeboten aus Deutschlands größter Jobbörse, stellt den direkten Kontakt zu Arbeitgebern her und gibt Tipps und Feedback zu ihrer persönlichen Bewerbung.

Im Rahmen der Kampagne „Weiterkommen in Kassel“ begleitet die Agentur für Arbeit Kassel interessierte Arbeitnehmer/innen bei Ihrem Weg zum Traumjob, die in dieser kreativen und individuellen Branche Ihre persönliche berufliche Laufbahn sehen oder sich in dieser beruflich verändern möchten.

Weitere Themen bei „Weiterkommen in Kassel“:

Juni: Gesundheit „Aktuell beste Job-Chancen in der Gesundheits-Branche“

Juli: Metall "Ihre Zukunftschancen in der Region Nordhessen"

August: Friseure "Viel mehr als nur Haare schneiden"

September: Pflege

Oktober: Elektronik

November: Gebäudereinigung

Dezember: Berufskraftfahrer

