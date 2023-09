Ahle Wurscht sucht Weinbegleitung - Nordhessen können über den Namen abstimmen

Von: Axel Schwarz

Ahle Wurscht sucht Weinbegleitung: Für einen Tropfen, der geschmacklich mit Nordhessens Spezialität harmoniert, soll ein prägnanter Name gefunden werden. © Andreas Fischer

Für einen Wein, der geschmacklich mit Nordhessens Spezialität harmoniert, soll ein prägnanter Name gefunden werden. Bis zum Sonntag, 3. September, kann man dafür Vorschläge machen und etwas gewinnen.

Kassel – Nordhessens Vorzeige-Spezialität schmeckt pur, mit Brot und Gurke, aber nicht zum Bier allein: Auch ein passender Wein soll künftig zur Ahlen Wurscht, die seit diesem Jahr mit dem Siegel „Geschützte geografische Angabe“ (g.g.A.) geadelt ist, angeboten werden.

Auf die Suche nach so einem Begleit-Tropfen hat sich die Grimmheimat Nordhessen gemeinsam mit der Kasseler Weinhandlung Schluckspecht und dem Förderverein Nordhessische Ahle Wurscht begeben. Noch ist der ideale Wein noch nicht gekürt. Wie er aber heißen soll, können die regionalen Wurscht-Fans schon jetzt mitbestimmen.

Dazu hat das Projektteam einen Social-Media-Wettbewerb gestartet, an dem man bis einschließlich Sonntag, 3. September, teilnehmen kann. Auf dem Facebook-Profil der Grimmheimat Nordhessen wird um Vorschläge für einen griffigen Namen gebeten. Das könne gerne auch ein Dialektbegriff in Kasseläner oder nordhessischer Mundart sein, sagt Markus Exner von der Grimmheimat.

Unter den Teilnehmern an der Abstimmung wird ein Ahle-Wurscht-Probierpaket im Wert von 60 Euro verlost. Eine Gewinnchance hat laut den Initiatoren jeder abgegebene Vorschlag, unabhängig vom letztlich ausgewählten Namen. Per persönlicher Facebook-Mitteilung soll am Montag, 4. September, der Gewinner oder die Gewinnerin benachrichtigt werden.

Aus allen Namens-Ideen wollen die Organisatoren maximal fünf Vorschläge auswählen und gegebenenfalls weiter verfeinern. Für die endgültige Wahl des Weinnamens soll es zwei Wochen später wiederum auf Facebook eine Publikumsabstimmung geben.

Unterdessen fahnden die Initiatoren weiter nach dem am besten geeigneten Wein zur geschmacklichen Begleitung der Regionalspezialität. Es sollte nach ihrer Idee ein Rotwein sein – mit einer „sanften Fülle und subtilem Charakter“, der die vielschichtigen Geschmacksnuancen der Ahlen Wurscht optimal zur Geltung bringt und „ergänzt, aber nicht überdeckt“.

Ein Spätburgunder oder ein Portugieser könne das sein, vielleicht auch eine Cuvée, sagt Exner. Und idealerweise solle der ausgewählte Tropfen aus Hessen kommen, wohl auch mit Blick auf die Vermarktung.

Aus dem heimischen Bundesland ist das Rotwein-Angebot allerdings ziemlich begrenzt, weiß der Projektleiter der Grimm-Heimat. Eventuell müsse man auf nahe Nachbarregionen jenseits des Rheins ausweichen.

Als weiterer Schritt ist daran gedacht, unter dem jetzt zu kürenden Namen auch eine passende Weißwein-Alternative zur Begleitung der Ahlen Wurscht zu finden. Weißwein ist „im hessischen Weinbau natürlich deutlich stärker vertreten“, sagt Exner.