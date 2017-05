Perfekter Start in die spannende Marketingwelt: Am 15. 9. beginnt der nächste Studiengang „Kommunikationswirt“

Jahr für Jahr starten kreative junge Nachwuchskräfte von Kassel aus in die spannende Marketingwelt. In der Tasche haben sie ein Zeugnis als staatlich geprüfte Kommunikationswirte, erworben an der AFAK MarketingAkademie.

Fit für viele Berufe im Marketing

So vielfältig wie die Branche sind auch deren Tätigkeitsfelder. Sie reichen von der Ideenfindung über die Ausarbeitung von Kampagnen und Strategien bis zur Realisierung von Werbemitteln und deren Einsatz in den Medien. Die Erfolgsformel: Querschnittswissen plus Spezialisierung = solide Startqualifikation.

Spezialisierung plus Branchenwissen

Das Studienkonzept: In der Woche Praxistraining in Marketingabteilung, Agentur oder Verlag – am Wochenende studieren. Direkt nach dem Abitur oder Fachabitur erwirbt man sich auf diese Weise in nur 4 Semestern (gleich 2 Jahren) praxiserprobtes Basiswissen und -können für eine Vielzahl von Berufen der Marketing-Branche.

Praxiserprobte Dozenten

An der AFAK MarketingAkademie unterrichten Dozenten, die selbst im Berufsleben stehen und wissen, worauf es da ankommt. Das ermöglicht die optimale Vermittlung von praxisgerechtem Wissen. Viele Agenturen, Unternehmen und Verlage der Region bieten Praktikumsplätzen an, in denen die unterschiedlichsten Fertigkeiten vermittelt werden können. Das heißt: Die Kreativwirtschaft sorgt selbst und in Abstimmung mit der AFAK MarketingAkademie für die Qualifizierung ihres Nachwuchses.

Durchblick und Leistungsstärke

Das sehr kompakte Studium verlangt ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft. Es ergänzt die im Praktikum erworbenen praktischen Kenntnisse mit Studienfeldern wie Marketing, Kommunikationstheorie, Werberecht, Volks- und Betriebswirtschaft, Werbepsychologie, Text, Gestaltung, Online- und Dialog-Marketing, PR, Promotion, Werbemittelherstellung, Medienkunde u. v. m.

Projektaufträge aus der Kreativwirtschaft

Reale Projektaufträge sind Höhepunkte des Studiengangs. Sie eröffnen die Möglichkeit, die Praxistauglichkeit der Lehrinhalte schon während der Studienzeit nachzuweisen.

Alle Informationen zum Studiengang Kommunikationswirt findest du auf www.afak.de

Noch Fragen? Telefon 0561-998960 oder Info-Hotline 0151-12768615