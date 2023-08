Alarm schlägt Einbrecher in Kassel in zwei Fällen in die Flucht

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Einbrecher flüchteten in zwei Fällen, nachdem der Alarm ausgelöst worden war. © Panthermedia/Archiv

Ausgelöste Alarmanlagen haben bei zwei Einbrüchen in eine Kindertagesstätte und eine Schule in Kassel die Täter in die Flucht geschlagen.

Kassel - Ob die beiden Fälle am Montagmittag und in der Nacht zum Dienstag auf das Konto derselben Täter gehen, ist bislang noch ungeklärt, so Polizeisprecherin Ulrike Schaake. Die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erbitten nun Zeugenhinweise.

Der Einbruch in die Kita in der Weserstraße (gegenüber der Zeughausstraße, Wesertor) hatte sich am Montagmittag um 13:10 Uhr ereignet. Der Täter habe mit einem Werkzeug ein Fenster der Einrichtung gewaltsam aufgebrochen und dabei den Alarm ausgelöst. Daraufhin suchte der Unbekannte sofort das Weite, ohne in der Kita gewesen zu sein.

Auch bei dem zweiten Einbruch in die Schule in der Witzenhäuser Straße (Rothenditmold), zu dem es in der Nacht zum Dienstag kam, ging der Täter offenbar leer aus. Nachdem der Einbrecher über ein Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude eingestiegen war, löste er um 2:26 Uhr die Alarmanlage aus und ergriff sofort die Flucht in unbekannte Richtung.

Die in beiden Fällen sofort eingeleiteten Fahndungen durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei führten anschließend nicht mehr zum Erfolg.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an einem der zwei Tatorte in den Stadtteilen Wesertor oder Rothenditmold gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561/9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen. (use)