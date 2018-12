Alena S.: Hoffnung für Kasselerin, die von einer Klippe stürzte

Tatort an der Riviera: Am 31. Juli war die Studentin Alena S. aus Kassel im italienischen San Remo eine etwa 50 bis 70 Meter hohe Klippe am ligurischen Meer heruntergestürzt. Sie wurde offenbar Opfer eine Gewalttat.

„Ich kann kaum glauben, dass sie am Leben geblieben ist“, sagt Joulia K. Schwerste Verletzungen hatte ihre Tochter Alena erlitten, als sie am letzten Tag ihres Sommerurlaubs im italienischen San Remo eine 50 bis 70 Meter hohe Klippe herab in die Tiefe stürzte.

Die Studentin aus Marburg, die in Kassel aufwuchs, ist womöglich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Denn unweit der Stelle, an der sie nach mehreren Stunden am frühen Morgen des 31. Juli schwer verletzt und merkwürdigerweise mit abgeschnittenen Haaren entdeckt worden war, wurde ein 32 Jahre alter Mann gefunden – mutmaßlich Alenas Angreifer.

Nach italienischen Medienberichten sollen sich der Verdächtige und das Opfer zuvor gestritten haben. Der Mann, der nach Angaben der italienischen Staatsanwaltschaft aus dem Maghreb (Algerien, Marokko, Tunesien) stammt, beteuert aber seine Unschuld. Er sitzt in Untersuchungshaft. Ihm wird in Italien versuchter Mord und sexuelle Gewalt vorgeworfen.

Drei Wochen hatte Alena nach dem Sturz in einem italienischen Krankenhaus im Koma gelegen. Ende August wurde sie zurück in ihre Heimat transportiert und in einer Kasseler Klinik weiterversorgt.

Alena will ihr Studium fortsetzen

Die vergangenen beiden Monate hat Alena in einer Rehaklinik in der Region verbracht. Vor allem die Verletzungen an Armen und Beinen seien gravierend gewesen, berichtet ihre Mutter; die rechte Seite mache ihrer Tochter weiter zu schaffen, sie habe immer noch starke Schmerzen. Sie sei schwach, habe viel Gewicht verloren, „Aber sie hat große Fortschritte gemacht“, sagt Joulia K. Ihre Tochter kämpfe, mache sich Gedanken, ob, wann und wie sie ihr Jura-Studium in Marburg wiederaufnehmen kann. „Wir bremsen sie. Erst mal stehen noch viele Therapien an“, sagt ihre Mutter.

Über das, was sich in jener Nacht in San Remo zugetragen hat, als der Sommerurlaub bei einer befreundeten Familie in einer Tragödie endete, wolle sie nicht sprechen. Alles, was Alena erinnert, wird sie zu Jahresbeginn zu Protokoll geben. Vermutlich im Januar soll die 22-Jährige vernommen werden, teilte die Kasseler Staatsanwaltschaft jetzt mit. „Wir haben noch keinen konkreten Termin, aber es wird alles vorbereitet“, sagt Joulia K.

Regelmäßig fahren die Eltern und die beiden jüngeren Brüder in die Rehaklinik, bringen Alena Lebensmittel mit, um sie aufzupäppeln. Für die Familie aus Wehlheiden sind das zusätzliche finanzielle Belastungen. Nach der Exmatrikulation bezieht Alena kein BAföG mehr. „Wir bekommen keine staatliche Unterstützung für Alena“, sagt Joulia K. Auch deshalb hofft die Familie auf ein schnelles Verfahren. Inzwischen hat sich der Opferhilfeverein „Weißer Ring“der Sache angenommen.

Die Wochenenden verbringt Alena bei ihrer Familie in Wehlheiden. Die Treppen bis zur Wohnung sind mühsam für sie, schildert ihre Mutter. Alena versuche, stark zu sein und ihre Eltern nach all den Schreckensnachrichten zu beruhigen: „Macht euch keine Sorgen, wir sind zusammen.“

