Alkoholisierte Fahrerin überschlägt sich auf der A 49

Kassel. Relativ glimpflich ging der Unfall einer offenbar alkoholisierten 28-jährigen Autofahrerin aus dem Landkreis Göttingen in der Nacht zum Dienstag gegen 0.20 Uhr auf der A 49 aus.

Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Mänz war die Frau mit ihrem Wagen in der Autobahnausfahrt „Kassel-Industriepark“ im Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich dort mit dem Pkw überschlagen.

Dabei wurde sie leicht verletzt. Die Frau konnte sich noch eigenständig aus ihrem auf der Fahrerseite liegenden Auto befreien. Da ein Atemalkoholtest bei der 28-Jährigen einen Wert von über 1,5 Promille ergeben hatte, musste sie die Streifenbesatzung des Reviers Ost zur Blutentnahme begleiten. An ihrem Wagen, einem VW Golf, entstand Totalschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.

Die Frau war laut Polizei von der A 49 aus Richtung Waldau kommend an der Anschlussstelle „Industriepark“ in Richtung Marie-Curie-Straße abgefahren und in der Rechtskurve der Ausfahrt vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung nach links von der Fahrbahn abgekommen, wo sie in den Graben fuhr und sich mit ihrem Wagen überschlug. Den Führerschein sowie den Pkw der 28-Jährigen stellten die Beamten sicher.

