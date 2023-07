Designierte Stadtklimarätin will Debatte über Auto- und Radverkehr befrieden

Von: Matthias Lohr

Soll Kassels erste Stadtklimarätin werden: Simone Fedderke © Matthias Lohr

Kassel soll erstmals eine Stadtklimarätin bekommen: Simone Fedderke soll Nachfolgerin von Stadtbaurat Christof Nolda werden. Die hitzige Debatte über die Verkehrswende will sie befrieden.

Kassel – Bei ihrer Vorstellung als designierte Nachfolgerin von Stadtbaurat Christof Nolda erntete Simone Fedderke am Donnerstag bei den Grünen viel Lob. Die Fraktionsvorsitzende Christine Hesse lobte die hohe Fachkompetenz der 46-Jährigen, die Parteichefs Pilar Butte und Lucian Hanschke hoben „eine ausgleichende und dem Gegenüber zugewandte Persönlichkeit“ hervor. Wie sprachen mit Fedderke, die wie die anderen neuen Dezernenten am 18. September von der Jamaika-Koalition aus Grünen, CDU und FDP gewählt werden soll. Ihre Arbeit im Rathaus würde sie am 1. Januar antreten, dann aber nicht als Stadtbaurätin, sondern unter dem neuen Titel Stadtklimarätin.

Frau Fedderke, Sie sollen Kassels erste Stadtklimarätin werden. Könnte der neue Titel eine Last sein?

Erst einmal freue ich mich über das Vertrauen, das die Partei in mich gesetzt hat. Klimaschutz ist eine der dringendsten Herausforderungen unserer Zeit. Insofern ist der Titel absolut gerechtfertigt. Den Begriff Stadtklimarätin verstehe ich nicht als Bürde, sondern als Chance.

Als Stadtbaurätin kann man das Gesicht einer Stadt verändern. Was ist für Sie das Reizvolle an dieser Position?

Reizvoll ist, dass der Klimaschutz in allen Bereichen mitgedacht werden muss – vor allem bei der Stadtentwicklung, beim Bau neuer Wohnungen und beim Verkehr. Der Klimaschutzrat der Stadt hat dafür super Grundlagen geschaffen. Die wollen wir jetzt umsetzen.

Kassel ist für Sie kein Neuland. Fast neun Jahre lang haben Sie im Straßenverkehrs- und Tiefbauamt gearbeitet. Unter anderem haben Sie die Friedrich-Ebert-Straße mitgeplant.

Dafür wurde ich damals eingestellt. Wir haben die Friedrich-Ebert-Straße, die Germaniastraße und Goethestraße neu gestaltet. Ich finde es toll, wie sehr sich die Lebens- und Aufenthaltsqualität dadurch gesteigert hat. Das Quartier ist bunter und lebendiger geworden. Der Vordere Westen ist einer meiner Lieblingsplätze in Kassel. Außerdem war ich leitend am Verkehrsentwicklungsplan 2030 beteiligt, der laut Koalitionsvertrag fortgeschrieben wird.

Sie werden nun Kassels erste Stadtklimarätin. In Baden-Württemberg waren Sie in gewisser Weise auch schon die Erste.

Sie meinen, weil das Referat für Klimaschutz im baden-württembergischen Verkehrsministerium bundesweit das erste Referat für dieses Thema auf Landesebene war? Das kann man so sehen. Unter anderem haben wir etwa 200 Stellen für nachhaltige Mobilität geschaffen, um die Klimaziele der Landesregierung umzusetzen. Dabei haben wir eng mit der Stadt Stuttgart und anderen Kommunen zusammengearbeitet. Dieses Miteinander ist mir wichtig. Wir müssen gemeinsam nach vorn schauen.

Über die Ausgestaltung der Verkehrswende wird in Kassel hitzig diskutiert. Wollen Sie Autofahrern das Leben so schwer wie möglich machen, wie Grünen-Kritiker befürchten?

Ich möchte niemandem das Leben so schwer wie möglich machen. Alle sollen gut von A nach B kommen. Ich wünsche mir, dass die Debatte sachlicher wird.

Aber der neue Oberbürgermeister Sven Schoeller sagt: Wenn der Raum für unterschiedliche Verkehrsarten gerechter verteilt werden soll, muss man Autos Platz wegnehmen.

Wir müssen Mobilität für alle sicherstellen. Dazu müssen wir schauen, welche Anforderungen wir jeweils vor Ort haben. Wenn wir an manchen Stellen dem Radverkehr Vorrang einräumen und mal eine Autospur wegfällt, dann ist das so. Das muss aber verkehrlich machbar sein.

In Luzern, wo Sie von 2004 bis 2008 tätig waren, haben Sie Parkplätze an einer Hauptverkehrsstraße weggenommen. Wie umstritten war das?

Wir haben die Hirschmattstrasse in einem Gründerzeitquartier nicht umgestaltet, um Parkplätze abzubauen. Wir wollten jedoch mehr Platz für Fußgänger und öffentliche Verkehrsmittel schaffen. Die Auswirkungen mit den breiten Gehwegen zum Flanieren sind bis heute positiv.

In Kassel wird über die Umgestaltung des Entenangers diskutiert. Haben Sie Ideen, wie der Platz attraktiver werden könnte und mit denen auch die Geschäftsleute leben könnten, die den Wegfall von Parkplätzen befürchten?

Das ist eine spannende Diskussion. Ich finde, man sollte gemeinsam schauen, wie der Platz einmal aussehen könnte. Mit den Fachämtern und den Menschen vor Ort findet man gute Ideen.

Wie sehr waren Sie überrascht über die Proteste gegen die Pläne für den Brüder-Grimm-Platz?

Weil ich in Stuttgart tätig bin, habe ich das nur am Rande mitbekommen. Zum Brüder-Grimm-Platz gibt es eine eindeutige Beschlusslage.

Wird es jemals einen Bau für das documenta-Institut geben?

Ich würde es toll finden, wenn der realisiert würde. Bislang waren ja verschiedenste Standorte im Gespräch. Aber um dazu etwas Genaueres zu sagen, müsste ich mich erst einmal mit der Debatte vertraut machen.

Wie finden Sie den Steinweg, der für das Altstadtfest gesperrt wurde, sonst aber den Friedrichsplatz mit sechs Fahrstreifen in zwei Hälften teilt?

Der Steinweg hat mit Sicherheit noch Potenzial. Dort sollte vorigen Sommer ja der Verkehrsversuch stattfinden, der letztlich zu der politischen Situation geführt hat, wie wir sie jetzt haben. Ich würde mir gern die gesamte Innenstadt anschauen – etwa auch die Kurt-Schumacher-Straße.

Christof Nolda wird im Dezember nach zwölf Jahren abtreten. Wie beurteilen Sie seine Amtszeit?

Ich habe großen Respekt vor ihm, diesen Job so lange gemacht zu haben. Das ist nicht immer einfach angesichts der hitzigen Debatten, die in Kassel geführt werden. Ich habe den Eindruck, dass sich die Diskussion um Auto- und Radverkehr in den vergangenen Jahren so sehr verschärft hat, dass andere Themen in den Hintergrund treten. Ich möchte diese Debatte befrieden.

Wie kräftezehrend ist es, zwischen Vellmar und Stuttgart zu pendeln?

Gar nicht. In der Regel bin ich zwei bis drei Tage in der Woche in Stuttgart. Alles, was ich brauche, habe ich in meinem Laptop. So kann ich prima im Zug arbeiten. In meinem Büro in Stuttgart habe ich lediglich einen ganz kleinen Stapel an Papier.

Als Stadtklimarätin werden Sie sich vermutlich wieder an dicke Aktenordner gewöhnen müssen.

Ich bin gespannt, was sich in Sachen Digitalisierung bei der Stadt getan hat.

Welche Verkehrsmittel nutzen Sie eigentlich?

Alle. In Stuttgart bin ich viel mit dem Fahrrad unterwegs. Ich fahre aber auch gern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und zuhause in Vellmar haben wir ein Elektroauto. (Matthias Lohr)