5000 kamen zur Pflanzenbörse: Samentütchen begehrt

Von: Christina Hein

Familie Müller hat sich mit Gemüsepflanzen für den Schrebergarten eingedeckt: Jonah (vorne), Mira und Vater Jürgen Müller auf der Pflanzenbörse Kassel. © Christina Hein

5000 glückliche Besucher bei der Kasseler Pflanzenbörse im Botanischen Garten.

Kassel – Den kleinen Jonah musste Fips, Mitarbeiter des Gartenamts, der als Eichhörnchen verkleidet über die Pflanzenbörse marschierte, nicht erst vom Spaß zu gärtnern überzeugen. Ohne zu zögern griff der Vierjährige nach dem Tütchen mit der Blumensamenmischung, das ihm von dem Maskottchen angeboten wurde. Der Kinderwagen, den Papa Jürgen Müller schob, war vollgepackt mit Gemüsepflanzen, die demnächst im Schrebergarten der Kasseler Familie eingepflanzt werden.

Glückliche Menschen waren es, nach dem häufigen Lächeln auf den Gesichtern der Besucherinnen und Besuchern zu schließen, die gestern wieder in großer Zahl – die Veranstalter schätzten 5000 – auf die traditionelle Pflanzenbörse geströmt waren. Alle hatten Lust zu gärtnern, Samenkörner in die Erde zu geben oder sich einfach nur an den vielen Pflanzen zu erfreuen.

Am Eingang gingen am Stand der Veranstalter, Botanischer Garten und Umwelt- und Gartenamt, die kostenlosen Samentütchen weg wie nichts. Christine Schneider, Leiterin des Botanischen Gartens, hatte ein malerisches Blumenarrangement vor sich stehen: Akelei, Waldmeister, Mangold und Brennnessel. Es verdeutlichte den Trend der Gartenfreunde zu mehr Natürlichkeit und Vielfalt. An Ständen konnten sich die Gäste, die sich auch von Regentropfen nicht abhalten ließen, mit einer Vielfalt an Pflanzen eindecken. Es gab auch Rat und Tat von Experten, etwa von der Gesellschaft der Staudenfreunde. Die Hessische Gartenakademie beriet mit dem „Pflanzendoktor“. Wie vielfältig stadtgärtnern ist, konnte man am Stand des Vereins Essbare Stadt erfahren. Hier gab es selbst gezogene Gemüsepflanzen und es durfte sich kostenlos an der Saatgutbörse bedient beziehungsweise getauscht werden.

Wie spannend das Leben rund um den Garten ist, zeigten Christina und Gerd Baumann aus Baunatal. Sie hatten nicht nur Pflanzen gekauft, sondern auch eine Schachtel mit Raupen geschenkt bekommen. Werden die mit Apfelbaumblättern durchgefüttert, verpuppen sie sie sich und werden zu schönen Schmetterlingen. Darauf freut sich das Paar.