Allergiker, aufgepasst: In Kassel steigt der Gefahrenindex in den roten Bereich

Von: Jacob von Sass

Der Deutsche Wetterdienst kündigt für die nächsten Tage einen erhöhten Pollenflug in Kassel an. Vor allem Gräser schwirren durch die Luft.

Kassel – Es könnte alles so perfekt sein: Das Wetter hat sich in Kassel deutlich gebessert. Auch die Tage an Pfingsten bleibt das Wetter beständig gut mit angenehmen Temperaturen. Es spricht also nicht gegen einen schönen Tag im Grünen. Wäre da nicht der nervige Heuschnupfen. Von diesem sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) mindestens 15 Prozent aller Deutschen betroffen.

Daher sollten sich Allergiker in den nächsten Tagen lieber zweimal überlegen, ob sie vor die Tür gehen oder vorsichtshalber schon einmal eine Tablette einwerfen. Die letzten Tage war der Pollenflug-Gefahrenindex für Gräser in Kassel laut des DWD nur mittel einzustufen. Am Donnerstag und Freitag steigt er dann aber auf die zweithöchste Warnstufe. Hiervon ist nicht nur die Stadt, sondern auch vor allem das ländliche Umland betroffen.

Teilentwarnung für Allergiker: Gefahrenindex für Birke und Roggen in Kassel gering

Eine gute Nachricht gibt es aber. Neben Gräsern gibt es momentan wenig andere belastende Pollen in der Luft. So ist der Pollenflug-Gefahrenindex für die Birke in ganz Kassel und Umgebung in den nächsten Tagen auf der Belastungsintensität gering. Das Gleiche gilt für Roggen.

Um die Bevölkerung über die aktuelle Pollenbelastung in der Luft zu informieren, arbeitet der DWD eng mit der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst zusammen. Neben den drei genannten Pollenarten werden außerdem Gefahrenindexe für Hasel, Erle, Esche, Beifuß und Ambrosia erstellt. (Jakob von Sass)

