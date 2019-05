Pflege „nah am Menschen“

alphacare in Harleshausen bietet ganzheitliche und individuelle Versorgung/Tag der offenen Tür

Pflege ist für alphacare mehr als nur eine Dienstleistung. Denn es geht um Menschen und damit um individuelle Bedürfnisse und das Wohl der Klienten. Deshalb steht für den Pflegedienst in Harleshausen care an erster Stelle, was mehr bedeutet als Pflege: Sorgfalt und Achtsamkeit ebenso wie Interesse, Anteilnahme und Empathie.

Persönliche Betreuung

Geschäftsführer und Inhaber Timo Ongaro ist ein familiär geführtes Unternehmen wichtig. „Wir sind sehr nah am Menschen“, erläutert er. Mit der ganzheitlich ausgerichteten Bezugspflege haben die pflegebedürftigen Menschen bei alphacare eine feste Bezugsperson. Das ermöglicht Sicherheit und Vertrauen ebenso wie eine sehr persönliche Betreuung. Auch für Angehörige haben die Mitarbeiter von alphacare ein offenes Ohr. „Wir fragen nach, was wir noch besser machen können“, sagt der Inhaber. Ziel ist, die Lebensqualität der Klienten und deren Angehörigen zu erhöhen.

Von dem Erfahrungsschatz des gelernten Krankenpflegers und seiner Mitarbeiter können seit Februar Klienten aus Kassel, Ahnatal, Fuldatal und Vellmar profitieren. alphacare bietet alle Leistungen eines allgemeinen Pflegedienstes von der Grundpflege bis zur medizinischen Behandlungspflege, vermittelt aber ebenso bei Anliegen über die pflegerische Versorgung hinaus entsprechend dem ganzheitlichen Selbstverständnis der Firma.

Tag der offenen Tür

Am Freitag, den 24. Mai, sind alle Interessierten zum Tag der offenen Tür in die Wolfhager Straße 407 eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen kann man sich von 10 bis 15 Uhr in persönlichen Gesprächen über Konzept und Selbstverständnis von alphacare informieren. Auch das sicherlich nah am Menschen. Weitere Informationen: www.alphacare-kassel.de

Hier finden Sie uns!