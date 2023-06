Helene Fischer beim Hessentag

Vor dem Open Air mit Sting: Diese Musik-Stars verzauberten Kassel

Von: Matthias Lohr

Eine einzigartige Umgebung für einen Weltstar: 14 000 Fans jubelten Elton John am 23. Juni 2000 auf der Wiese vor Schloss Wilhelmshöhe zu.

Sting und Sarah Connor treten auf dem Friedrichsplatz auf. Es ist nicht das erste Mal, dass große Musik-Stars nach Kassel kommen. Können Sie sich noch an Helene Fischer, Herbert Grönemeyer und Co. erinnern?

Kassel – Ob documenta-Eröffnung oder Zirkus Flic Flac – auf dem Friedrichsplatz ist oft viel los, aber so etwas wie jetzt hat Kassels größter Innenstadtplatz noch nicht gesehen. Die Konzerte von Sarah Connor (Sonntag) und Sting (Dienstag) werden Tausende Musik-Fans anlocken.

Auch früher gab es große Open-Air-Erlebnisse in Kassel. Wir blicken hier auf einige der schönsten Momente zurück. Die machen jetzt schon Lust auf mehr. Kurzentschlossene haben übrigens noch die Möglichkeit, einen Teil des „Stadtsommers Kassel“ zu erleben, wie der Veranstalter Cofo Entertainment die beiden Konzerte nennt. Zwar ist Sting längst ausverkauft, aber für Sarah Connor und ihren Vor-Act Zoe Wees gibt es noch an der Abendkasse Karten sowie unter tickets.hna.de.

Elton John im Bergpark

Als Elton John am 23. Juni 2000 vor dem gerade wiedereröffneten Schloss Wilhelmshöhe auftrat, wurde den 14 000 Fans bewusst, dass der Brite nicht nur Musiker, sondern auch Zauberer ist. Unsere Rezensentin bescheinigte dem Pop-Sänger und Pianisten jedenfalls „magische Fähigkeiten“. Elton John habe erst die drohenden Gewitterwolken weggesungen und dann auch noch einen Zeppelin an den Abendhimmel gezaubert, der schließlich über dem Open-Air-Gelände kreiste.



Das alles gefiel nicht nur den Besuchern, sondern auch dem Superstar selbst, der die wunderbare Umgebung lobte („A wonderful setting“), ehe er ohne Übernachtung wieder nach England flog.



Auch weitere Musik-Prominenz gastierte im Bergpark: 1995 trat der spanische Operntenor Plácido Domingo auf der Schlosswiese auf. Und nach dem Konzert von André Rieu schrieb unsere Kritikerin vom „Teufelsgeiger im Walzerhimmel“.



Konzertveranstalter Uwe Vater hätte mit seiner Agentur MM Konzerte gern noch weitere Stars in den himmlischen Bergpark geholt – etwa Carlos Santana und Anna Netrebko. Doch zu hohe Auflagen der damaligen Museumslandschaft Hessen Kassel hätten dies unmöglich gemacht. Mittlerweile veranstaltet Vater jeweils im Spätsommer Open-Air-Konzerte an der Messe. Auch hier traten große Namen auf – von Cro über Lea bis zu Milky Chance.

Helene Fischer beim Hessentag

Nächsten Mittwoch ist es genau zehn Jahre her, dass der Hessentag in Kassel eröffnet wurde. Das Landesfest in der drittgrößten hessischen Stadt war nicht nur Party, sondern musikalisch auch eine Mischung aus Rock am Ring und „Wetten, dass ...?“: Im Auestadion traten die Toten Hosen, die Ärzte, Peter Maffay, David Garrett und Unheilig auf – außerdem Helene Fischer.



Die ausgebildete Musical-Sängerin galt damals vor allem als Schlagerkönigin, war aber längst dabei, ihr Genre zu erweitern. Sie schwebte zu Robbie Williams’ „Let Me Entertain You“ ins Auestadion ein, baute in ihre Medleys immer wieder eine Rock-Bridge ein und sang mit einem Gospelchor.



Das begeisterte 18 000 alte und junge Zuschauer. Ein Fan war hinterher so euphorisiert, dass er sagte: „Helene ist die Göttin im Universum.“



Der Kasseler Hessentag war ebenfalls ein Fest der Superlative. So viele Stars wie 2013 wird es vermutlich auf keinem anderen Landesfest mehr geben.

Die Toten Hosen im Auestadion

Als Fan von Fortuna Düsseldorf und des FC Liverpool weiß Campino, wie ähnlich Musik und Fußball manchmal sind. Als sich seine Mitmusiker von den Toten Hosen vorigen Sommer beim Konzert im Auestadion verspielten, sagte der Punk-Sänger: „Es ist wie im Fußball – da geht auch schon einmal ein Ball übers Dach.“ Den 25 000 Zuschauern war das egal. Sie feierten Campino und die Toten Hosen wie schon 2013 beim Hessentag frenetisch.



Auch die Ärzte begeisterten vorigen Sommer 20 000 Fans. Noch mehr Besucher lockte 2003 Herbert Grönemeyer ins Auestadion. 28 500 Menschen wollten den Sänger in der damals noch nicht modernisierten Sportstätte sehen. Zwei Jahre zuvor hatten bereits Pur die Massen zum Mitsingen gebracht.



Eigentlich funktioniert im Auestadion fast alles: So traten vorigen Sommer beim Heroes-Festival alte und junge Rapper wie Kool Savas und Katja Krasavice hier auf.



Auch wenn die heimischen Fußballer des KSV Hessen nur vierte Liga spielen – für große Konzerte ist das Auestadion erstklassig.

Kaizers Orchestra bei der documenta

2007 gab es bei der documenta ein Novum: Zum ersten Mal richtete die Weltkunstschau ein Bürgerfest aus. Einen Tag vor der Eröffnung der documenta 12 strömten Tausende in den Bergpark. Vor dem Schloss trat die norwegische Rock-Band Kaizers Orchestra auf. Die Skandinavier gaben alles, aber der Funke sprang nicht über, weil es stundenlang in Strömen regnete. Unsere Zeitung titelte am Tag danach: „Die Kunst, nicht völlig nass zu werden.“



Bestes Wetter herrschte dagegen vor einem Jahr, als es zu Beginn der documenta fifteen an sechs Standorten Partys gab. Die größte fand auf dem Friedrichsplatz statt, wo Bands und Künstler aus der ganzen Welt auftraten.

Bob Marley in der Eissporthalle

Nicht nur zu Open-Air-Veranstaltungen kamen Stars nach Kassel. Auch in der 1977 eröffneten Eissporthalle fanden legendäre Konzerte statt. Udo Jürgens (Foto) trat mehrmals auf. Außerdem fanden hier etwa Konzerte von A-ha, Dire Straits, Udo Lindenberg und Ute Lemper statt.



Mit Bob Marley gastierte am 21. Juni 1980 sogar ein Weltstar in der Eissporthalle. Allerdings war der Auftritt des Reggae-Miterfinders aus Jamaika ein Missverständnis, wie unser Kritiker urteilte. Die Fans hätten nur den „vergötterten Getto-Poeten“ erleben wollen, während Marley politische Botschaften habe verkünden wollen. Nach nur 90 Minuten ging er ohne Zugaben von der Bühne. (Matthias Lohr)