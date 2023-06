Rückkehr nach 44 Jahren: Als Sting in der Kasseler Stadthalle spielte

Von: Florian Hagemann

Teilen

Schemenhaft zu erkennen: Sting in der Stadthalle. © Privat

Sting wird am heutigen Dienstag ein Konzert auf dem Kasseler Friedrichsplatz geben. Es ist nicht das erste Mal, dass er hier zu Gast ist. Erinnerungen an einen Auftritt vor 44 Jahren.

Kassel - Als Sting mit der Band The Police längst zu Weltruhm gelangt war, stutzte Peter Schnell immer mal wieder, wenn er eine Platte der Gruppe in der Hand hielt. „Ich habe mir gedacht: Den kennst du doch von früher“, erinnert sich der 61-Jährige aus Kassel. Wem auch immer er es erzählte, es glaubte ihm keiner. Aber Peter Schnell irrte nicht: Er hatte Sting schon einmal gesehen. Live. Auf der Bühne. In Kassel. Anfang 1979, als The Police erst im Begriff waren, sich einen Namen zu machen.

Wenn Sting also heute auf dem Friedrichsplatz auftritt, ist er nicht das erste Mal in der Stadt. Vielmehr kehrt er nach 44 Jahren dorthin zurück, wo er einst eher unbemerkt schon einmal vor Publikum spielte. The Police waren damals das Beiprogramm beim Laser-Konzert von Eberhard Schoener in der Stadthalle. Der Komponist arbeitete daran, klassische Musik mit Pop und Weltmusik zu vereinen. Peter Schnell, der damals als Jugendlicher in Kaufungen wohnte, weiß noch: „The Police spielten am Anfang zwei, drei Lieder. Dann standen sie rechts neben der Leinwand und haben Eberhard Schoener begleitet.“ Der bot eine Art Laser- oder auch Multi-Media-Show.

Auch unsere Zeitung berichtete damals über die Veranstaltung – allerdings nur am Rande und in erster Linie über Eberhard Schoener, der offiziell mit „oe“ geschrieben wird. Es heißt in der Kritik vom 31. Januar 1979: „Schoeners mächtiger Synthesizer produzierte nichts außer unsäglichem Schmerz für das Trommelfell.“ The Police wurden auch erwähnt – Sonderlob für Sting inklusive: „Das Zusammenspiel mit der englischen Rock-Gruppe Police (brillant der Sänger Sting) klappte nur sporadisch.“

Peter Schnell weiß gar nicht mehr, ob die Stadthalle damals ausverkauft war. Aber er hat die Eintrittskarte noch und sogar ein paar Fotos – verwackelt zwar, aber Sting ist zu erkennen. Schöne Erinnerungen an einen besonderen Abend.

Noch einmal war Peter Schnell später bei einem Sting-Konzert in der Frankfurter Festhalle, vor rund 20 Jahren. Aber eigentlich ist das nicht ganz seine Musik. Er mag lieber Frank Zappa – zum Beispiel.

Trotzdem: Heute Abend will er mit seiner Frau mal am Friedrichsplatz vorbeischauen, auch wenn er keine Karten für das Sting-Konzert hat. Warum auch? Er hat ihn ja schon einmal in Kassel gesehen.. (Florian Hagemann)

Erinnert sich an Sting in Kassel: Peter Schnell. © Privat

Eintrittskarte für eine besondere Veranstaltung: Damals trat auch Sting in der Stadthalle auf. © peter schnell/nh