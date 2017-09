Alte Frau auf dem Friedhof bestohlen

Kassel. Ein äußerst perfider Diebstahl hat sich am Donnerstagnachmittag auf dem Nordfriedhof im Kasseler Stadtteil Fasanenhof ereignet.

Ein Unbekannter hatte dort eine hochbetagte Seniorin am Grab ihres verstorbenen Ehemannes in ein Gespräch verwickelt und ihr dabei den Wohnungsschlüssel sowie eine Monatsfahrkarte gestohlen. Anschließend brach vermutlich dieser Täter mit dem gestohlenen Schlüssel in die Wohnung der Frau an der Weserspitze ein und stahl dort Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach Angaben der Seniorin hatte sie der Unbekannte gegen 14 Uhr auf dem Friedhof an der Straße „Am Felsenkeller“ angesprochen, in ein Gespräch verwickelt und sogar bei den Arbeiten am Grab ihres Mannes geholfen. Der sehr freundlich wirkende Mann habe sie nach dem Friedhofsbesuch noch bis zur Straßenbahnhaltestelle „Ihringshäuser Straße“ begleitet und ihr dabei den Schirm gehalten, bis er sich dort schließlich verabschiedete. Dabei war es dem Trickdieb offenbar gelungen, die Monatsfahrkarte der Seniorin zu stehlen, auf der auch ihre Adresse steht.

Beschreibung des Täters: 35 bis 40 Jahre, etwa 1,70 Meter groß, schlank, gepflegtes Äußeres, gutes Deutsch, Kinnbart, dunkle kurze Haare.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 0561/9100.