Kassel bekommt jetzt 1200 neue Altglascontainer

Glasflaschen kommen jetzt in neue Container: Sie werden größer als bisher und lärmgedämmt. Jeweils ein Grünglas-, ein Weißglas- und ein kleinerer Braunglascontainer sollen nach Angaben von Dirk Lange (Stadtreiniger/links) und Guido Wycenti (Remondis) an jedem Sammelstandort in Kassel aufgestellt werden.

© Schachtschneider