Altmarkt in Kassel: Lieferung neuer Weichen - Verlegung beginnt Samstag

Von: Hannah Köllen

Anlieferung der neuen Weichen am Altmarkt: Zwei Bagger heben die schweren Stahlteile vom Lkw. Mehrere Arbeiter sorgen dafür, dass die Weichenteile richtig lagern. © Andreas Fischer

Am Altmarkt werden ab Samstagfrüh neue Weichen und Gleise für die Straßenbahnen verlegt. Die Teile lagern bereits seit mehreren Tagen an der Kreuzung.

Kassel – Sommerzeit ist Bauzeit – das gilt auch für die KVG, die während der Sommerferien an mehreren Stellen in der Stadt Kassel Streckenabschnitte erneuern lässt. So auch auf der Kreuzung am Altmarkt, wo sowohl Gleise als auch zwei Weichen ausgetauscht werden müssen. Am Mittwochabend wurden die neuen Teile an den Altmarkt geliefert.

„Früher haben wir die Gleise und Weichen immer just in time bestellt, sie wurden also erst dann geliefert, wenn wir sie auch tatsächlich verbauen wollten“, sagt Thomas Kröger, Fachbereichsleiter Projekte bei der KVG. Doch seitdem mehrere Lieferungen verspätet ankamen und das den ganzen Zeitplan durcheinandergebracht hat, bestehe die KVG darauf, die neuen Teile schon ein halbes Jahr vor der Baumaßnahme vorliegen zu haben. Die neuen Weichen, die ab morgen früh am Altmarkt eingesetzt werden sollen, lagern bereits seit dem Frühjahr auf einem Bauhof in Kassel.

Als die schweren Teile – eine Weiche wiegt rund 20 Tonnen – am Mittwochabend gegen 20.35 Uhr von einem großen Lkw angeliefert werden, geht alles ganz schnell: Sechs Männer befestigen das oberste Stück an beiden Enden jeweils an einer Stahlkette, von der jede an einem Bagger hängt. Die beiden Bagger heben das Weichenstück unisono an und bewegen es in Richtung des Stapels an Teilstücken, die bereits in einer früheren Ladung am Altmarkt abgelegt wurden.

Bei Weichen für Altmarkt in Kassel zählt jeder Millimeter

„Es sind insgesamt 15 Teile, die in zwei Fuhren an den Altmarkt gebracht werden“, sagt Jens Rose, Geschäftsführer der Kasseler Gleisbaufirma Martin Rose GmbH & Co. KG. Roses Firma ist Teil einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE), besteht aus insgesamt vier Kasseler Unternehmen, die gemeinsam die Erneuerung der Streckenabschnitte im Auftrag der KVG vornimmt. In welcher Reihenfolge die einzelnen Teile angeliefert werden, sei in einer sogenannten Weichenverlegeskizze genauestens vorgegeben. „So, wie die Stücke angeliefert werden, werden sie auch eingebaut“, sagt Rose.

Auch wenn es sich bei den Weichenteilen um grobe Stahlstücke handelt, komme es bei der Produktion auf jeden Millimeter an. „Bevor die Produktion beginnen konnte, hat sich die Baufirma hier vor Ort alles genau angeguckt. Im Werk wurden die einzelnen Stücke dann produziert und anschließend dort ausgelegt. Wir haben jedes einzelne Teil abgenommen“, sagt Kröger.

Gleise und Weichen haben eine Lebenserwartung von rund 20 Jahren, bei viel befahrenen Strecken kann sie auch kürzer sein. Die Gleise an der Kreuzung am Altmarkt, die täglich mehr als 1700 Straßenbahnen, Linienbusse und Regiotrams sowie Lkw und Autos passieren, wurden zuletzt im Jahr 2001 erneuert.

220 Meter neue Gleise für Altmarkt in Kassel

Insgesamt 220 Meter Gleise inklusive Weichen werden am Altmarkt neu verlegt – die Erneuerung des Streckenabschnitts kostet 1,5 Millionen Euro, teilt KVG-Pressesprecherin Heidi Hamdad mit.

Das ist rund ein Drittel der Kosten für das gesamte Baupaket der KVG für diesen Sommer, das zu 85 Prozent vom Land Hessen bezuschusst wird.

Volle Konzentration: Ivan Angelone führt ein Weichenteil an die richtige Stelle. © Fischer, Andreas

Die alten Weichen und Schienen, die nun entfernt werden, sind keinesfalls unbrauchbarer Abfall, sagt Rose. „Das ist hochwertiger Stahl, der eingeschmolzen und wieder auf den Markt gebracht wird.“

Überhaupt ist Stahl das nachhaltigste Material, das es gibt, sagt Kröger. „Der Wiederverwendungswert liegt bei 80 Prozent.“ Als alle 15 Teile am Altmarkt abgeladen sind, wird der Stapel mit Absperrzäunen gesichert, dort lagern die Teile nun bis Samstagfrüh, wenn sie ins Gleisbett eingebaut werden. „Security brauchen wir hier nicht. Ich glaube nicht, dass uns jemand diese schweren Teile so schnell klauen wird“, sagt Rose.

