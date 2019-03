Altpapier brennt am Atrium

Bad Wilhelmshöhe

+ Einsatz am Atrium: Die Feuerwehr löschte brennendes Altpapier an der Laderampe. Foto: Dieter Schachtschneider

Kassel – Brennendes Altpapier am Atrium in Bad Wilhelmshöhe führte am Dienstagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz.