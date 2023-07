Oberbürgermeister Geselle geht: Bilanz einer Amtszeit voller Paukenschläge

Geselle startete 2017 mit viel Euphorie

Die Amtszeit von Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle endet. Es ist eine Menge passiert in den vergangenen sechs Jahren – eine Chronik.

Kassel – An Paukenschlägen mangelte es in der sechsjährigen Amtszeit des Oberbürgermeisters Christian Geselle nicht. Von daher verwundert es kaum, dass der 47-Jährige die Bühne auch nach einem Paukenschlag verlässt. Als er im ersten Wahlgang im März die absolute Mehrheit deutlich verfehlt, erklärt Geselle seinen Verzicht auf die Stichwahl – ein einmaliger Vorgang in Hessen. Zwei Wochen später wird Sven Schoeller zu Kassels neuem OB gewählt, als erster Grüner. Was aber waren das für sechs Jahre unter Oberbürgermeister Geselle? So viel lässt sich sagen: ungewöhnliche. Eine Chronologie und Bilanz zugleich. Geselle selbst steht für Interviews nicht zur Verfügung.

2017

Christian Geselle wird am 5. März zum Nachfolger seines SPD-Genossen Bertram Hilgen gewählt. Es ist eine klare Sache: 56,6 Prozent im ersten Wahlgang, absolute Mehrheit. Die Mitbewerber haben keine Chance gegen den Mann, der schon Erfahrung als Kämmerer gesammelt hat. Geselle ist vielermanns Liebling – und blickt auf eine rosige Zukunft: Seine SPD steht hinter ihm, mit Ilona Friedrich und Dirk Stochla ziehen zwei in den Magistrat ein, die er ausgewählt hat. Er will Kassel zum „besten Zuhause“ machen, wie sein Leitmotiv lautet.

Ende Juni übernimmt Geselle die Amtskette von seinem Vorgänger – während einer feierlichen Stadtverordnetenversammlung im Kongress Palais. Festredner ist Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly. Der Sozialdemokrat sagt, woraus Kassels OB Kraft ziehen kann: „Nicht schön, aber alles meins. Und woanders ist auch scheiße.“ Er meint es ironisch.

Geselle selbst drückt es so aus: „Bei allem Respekt. Oberbürgermeister seiner Heimatstadt zu sein, das ist ein toller Job.“ Er bezeichnet sich als realistischen Visionär.

Die erste Bewährungsprobe kommt prompt: Die documenta 14 mit dem künstlerischen Leiter Adam Szymczyk an der Spitze macht ein Millionen-Defizit. Im Hintergrund gelingt es aber, die Insolvenz der documenta abzuwenden. Geselle plädiert für neue Strukturen – und distanziert sich erstmals auch von seinem Amtsvorgänger Bertram Hilgen, indem er sagt: „Die documenta gGmbH ist in vielen Bereichen auf dem Stand von vor 30 Jahren.“ Geselle managt die Krise, gerät aber erstmals heftig in die Kritik – im überregionalen Feuilleton und in der Kulturszene.

2018

Beim Neujahrsempfang präsentiert Geselle, zugleich auch Kämmerer, gute Zahlen: der Ertrag aus der Gewerbesteuer so hoch wie nie, der Ertrag aus der Einkommenssteuer so hoch wie nie. Insgesamt kommt der Empfang im etwas geänderten Gewand daher: Bürger werden für ihr Engagement geehrt, sie sind Kassels Baumeister. Geselle will die oft dröge Veranstaltung entstauben, setzt auch auf Unterhaltung.

Nach der überregionalen Kritik während der documenta im Jahr zuvor gerät er nun aber auch erstmals in Kassel in den Fokus: Die Stadt muss in den nächsten sieben Jahren acht Millionen Euro zahlen als Miet- und Betriebskosten für eine ungenutzte Flüchtlingsunterkunft im Akazienweg. Er verteidigt sich: Der Vertrag sei aus der Not heraus geschlossen worden. Heftige Kritik übt die AfD mit ihrem Fraktionsvorsitzenden. Die Reaktion der Stadt unter OB Geselle: Anzeige wegen Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung.

Damals meldet sich einer zu Wort, der die Stadt und ihr Verhalten gegenüber der AfD verbal angreift: Sven Schoeller, damals noch nicht in der Kommunalpolitik aktiv. Der Anwalt schreibt in der HNA: „Wie verhilft man der AfD zu dauerhafter Aufmerksamkeit? Die Stadt Kassel macht es uns vor. Sie springt über jedes Stöckchen, das ihr von der AfD hingehalten wird.“

Indes wird ein anderes Thema immer größer: Wohin mit dem Obelisken auf dem Königsplatz? Nach langen Diskussionen, Verhandlungen und einer wenig durchdachten Spendenaktion wird er schließlich im Morgengrauen des 3. Oktober abgebaut. Das Ganze hat etwas vom Abriss der umstrittenen Treppe auf dem Königsplatz im Jahr 2000. Geselle aber sitzt nicht wie einst sein Vorvorgänger Georg Lewandowski in einem Restaurant mit Blick auf das Geschehen, sondern er ist im Urlaub.

Aber auch das ist Geselle: Er findet dann doch irgendwie eine Lösung: Der Obelisk wird ein halbes Jahr später auf der Treppenstraße aufgestellt – ein Platz, mit dem die meisten gut leben können. Zuvor schon hatte er die Weichen bei der documenta neu gestellt: Er präsentiert mit Sabine Schormann eine neue Generaldirektorin. Sie soll den Aufbruch verkörpern und die Vergangenheit mit der Finanzkrise hinter der Weltkunstausstellung lassen.

2019

Beim Neujahrsempfang stellt Geselle die Sanierung der Schulen in den Mittelpunkt. Er verspricht eine umfassende Modernisierung und geht sie über die Projektentwicklungsgesellschaft GWGpro an – eine Konstruktion, für die er viel Lob bekommen sollte, die manche aber auch kritisch sehen. Von einem Schattenhaushalt ist die Rede.

Ansonsten bahnt sich ein Jahr der Konflikte für Geselle an. Beim Thema Straßenausbaubeiträge stellt sich der SPD-Politiker gegen seine Partei. Die SPD möchte sie abschaffen, er nicht. Die Grünen, Koalitionspartner der SPD, kritisieren Geselle, der daraufhin die Koalition aufkündigt, indem er sagt: „Das Fass ist übergelaufen.“ Er reagiert so, wie er oft reagiert, wenn er sich angegriffen fühlt: bockig.

Das Problem: Geselle allein kann die Koalition gar nicht aufkündigen, er hat noch nicht einmal den Koalitionsvertrag mitunterschrieben. Grüne und SPD machen weiter, Geselle entschuldigt sich auf dem Parteitag bei seiner SPD für sein Vorgehen. Es ist der Parteitag, auf dem ein gewisser Ron-Hendrik Peesel, später Hechelmann, zum Vorsitzenden gewählt wird.

Indes kommt ein neues Thema mit Brisanz auf: Wie weiter mit den Kreiskliniken, die Bestandteil der Gesundheit Nordhessen Holding (GNH) sind? Geselle will das Krankenhaus in Wolfhagen ersetzen durch ein fachärztliches Gesundheitszentrum – und handelt sich den Unmut von Landrat Uwe Schmidt, einem Genossen, ein. Während des HNA-Lesertreffs kommt es zur Konfrontation auf offener Bühne. Geselle, der eigentlich schon abgesagt hatte, kommt überraschend zur Veranstaltung und diskutiert schon vor Beginn lautstark mit Schmidt. Am Ende lösen sich die Kreiskliniken aus der GNH.

Nach der Ermordung von Regierungspräsident Walter Lübcke durch den Neonazi Stephan Ernst stellt sich Kassel gegen rechts: Die Stadt und andere organisieren in Windeseile eine Großdemo vor dem Regierungspräsidium. 10 000 Menschen setzen ein Zeichen, Geselle spricht die Familie Lübcke direkt an und bittet dann um eine Schweigeminute. Einen Aufmarsch der Rechten Wochen später kann die Stadt aber auch juristisch nicht verhindern.

Ende des Jahres lassen sich die Streitereien unter den Koalitionären inklusive Oberbürgermeister Geselle im Rathaus nicht mehr kitten. Zankthema ist der Bau des documenta-Instituts auf dem Karlsplatz. Der fraktionslose Andreas Ernst verweigert die Zustimmung und lässt so die mit ihm bereicherte rot-grüne Koalition platzen.

2020

Geselle steht nun wieder ohne feste Mehrheit hinter sich in der Stadtverordnetenversammlung da. Das ist für ihn aber gar nicht so tragisch, denn es finden sich neue, wechselnde Mehrheiten. Das Konzept für die Markthalle wird beschlossen. Das geht aber nur, weil sich ein AfD-Stadtverordneter enthält.

Dann kommt die Corona-Pandemie, Lockdown ab Mitte März auch in Kassel. Und auch in der Stadtpolitik gibt es plötzlich nur noch ein Thema. Geselle tritt als Krisenmanager auf, setzt einen Krisenstab ein – und kommt auf eine umstrittene Idee: Autos und Trams werden von der Feiermeile Friedrich-Ebert-Straße verbannt, um die Außenbewirtung der Kneipen zu erweitern. Die Menschen dürfen trotz Corona kommen – geschätzte 4000 am Abend tun das auch. Das führt im September zu Unstimmigkeiten mit der grünen Gesundheitsdezernentin Ulrike Gote. Vergeblich hatte sie mehr Informationen zur Sperrung und eine Begrenzung der Besucherzahl angemahnt.

Als auch der Politikbetrieb wieder Fahrt aufnimmt, wird der Konflikt zwischen SPD und Grünen beim Radwegeausbau und der zweiten Eishalle immer heftiger, er eskaliert schließlich bei der Feuer- und Rettungswache Ost. Der OB kann da noch gelassen bleiben, denn nun garantieren SPD und CDU die Mehrheit (gegen die Grünen). Das gilt auch für Geselles Corona-Hilfsprogramm „Kopf hoch, Kassel“ und die Sanierung der Gymnasien.

Am Ende des Jahres überrascht auch eine Personalie: Thorsten Ebert – ein Grüner – verlässt die KVG, obwohl er noch einen Vertrag hat. Für Nachfragen ist der Aufsichtsratsvorsitzende Geselle nicht zu erreichen.

2021

Die Kommunalwahl am 14. März wirft ihre Schatten voraus. Beim Neujahrsempfang betont Geselle die neuen Möglichkeiten, die sich durch den Umbau der Drei Brücken an der Wolfhager Straße für eine Verlängerung der Straßenbahntrasse bis nach Harleshausen bieten.



Bei der Kommunalwahl gewinnen die Grünen, Geselles SPD landet nur auf Platz zwei. Der Fraktionsvorsitzende Patrick Hartmann, Geselles verlängerter Arm in Fraktion und Stavo, wirft wegen der internen Kritik an ihm das Handtuch. Im HNA-Interview bringt Geselle seine Kritik an den Flügelkämpfen in der eigenen Partei auf den Punkt: „Das Problem der Kasseler SPD sind nicht die Grünen. Das Problem der SPD ist innerhalb der SPD zu lösen.“ Dieser Satz wird in den nächsten Monaten erheblich an Bedeutung gewinnen.



Kurz nach der Wahl steht Kassel wieder bundesweit im Mittelpunkt: bei der Demo der sogenannten Querdenker. Obwohl es verboten ist, ziehen 20 000 Menschen stundenlang durch die Stadt, ohne sich an Auflagen zu halten oder von der Polizei dafür belangt zu werden. Die Demo läuft aus dem Ruder. Geselle, einst selbst Schutzmann, sorgt mit dafür, dass die von Querdenkern besetzte Königsgalerie geräumt wird. So erzählt er es später.



Im Juli steht die neue grün-rote Koalition in Kassel – mit der SPD als Juniorpartner. Schnell aber geht Geselle der gestiegene Anspruch der Grünen gegen den Strich. Die ersten Konflikte zeichnen sich beim Thema Verkehr und vor allem Radverkehr ab.



2022

Nach den Ausnahmejahren der Pandemie steht Geselle vor zwei neuen Dauerkrisen. Zum einen stellt der Ukraine-Krieg auch Kommunen vor große Herausforderungen. Hier agiert der OB erneut als souveräner Krisenmanager. Um die Folgen des Krieges für Kassel zu bewältigen, bildet er eine schnelle Organisationsgruppe. Zum anderen gerät die documenta wegen antisemitischer Kunst in ihre größte Krise. Deutschlandweit wird vor allem die mangelhafte Kommunikation der Generaldirektorin Sabine Schormann kritisiert – die Frau, die Geselle mitausgesucht hatte.



In der Woche nach der Eröffnung verkünden Geselle und Schormann, dass das antisemitische Banner von Taring Padi auf dem Friedrichsplatz abgebaut wird – angeblich ohne die Kuratoren des Kollektivs Ruangrupa genügend einzubinden. So erzählen es die Indonesier später.



Als die Kritik an der documenta immer lauter wird, muss Schormann gehen. Auch Geselle kommt in den überregionalen Feuilletons nicht gut weg. In der Region bekommt er indes viel Lob, weil er den Standort Kassel verteidigt und immer wieder mahnt, die Kunstfreiheit zu achten. An Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) schreibt Geselle, dass seine Stadt die documenta zur Not auch ohne Beteiligung des Bundes stemmen könne.



Auch bei den Genossen in Berlin macht sich der OB keine Freunde. Mit seinen Amtsvorgängern Bertram Hilgen, Wolfram Bremeier und Hans Eichel kritisiert er die Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zur documenta-Eröffnung und die Weigerung von Bundeskanzler Olaf Scholz, die Kunstschau zu besuchen.



Derweil gerät auch Geselles Partei in Kassel in eine Dauerkrise. Parteilinke aus der SPD machen den OB dafür verantwortlich, dass die Koalition mit den Grünen in die Brüche ging. Intern soll er immer wieder schlecht über das Bündnis geredet haben.



Im Mai kanzelt der Geselle öffentlich seinen Verkehrsdezernenten Christof Nolda (Grüne) wegen eines 230 Meter langen Verkehrsversuchs auf dem Steinweg ab. Auch deswegen beenden die Grünen im Juni die Koalition.



Zum offenen Streit in der SPD kommt es im August wegen möglicher Koalitionsgespräche mit der CDU. Gleich dreimal stimmen die Sozialdemokraten gegen solche Verhandlungen – auf dem Parteitag, in der Fraktion und im Unterbezirksausschuss. Dagegen spricht unter anderem, dass es keine Mehrheit für ein Bündnis aus SPD, CDU, FDP und Freien Wählern gibt, da die Liberalen zunächst ausschließlich mit Grünen und CDU über eine Jamaika-Koalition verhandeln wollen.



Mitglieder des rechten Flügels wie Geselle führen dagegen an, dass man immer offen für Gespräche sein müsse. Sonst könnte die SPD auf Jahre in der Opposition verharren. Sie warnen, dass den Genossen ihre Dezernentenposten, die bislang Ilona Friedrich und Dirk Stochla innehaben, verloren gehen.



Bereits Mitte August kritisiert Geselle darum in einem Offenen Brief Parteichef Ron-Hendrik Hechelmann und die Fraktionschefin Ramona Kopec scharf und fordert mehr oder weniger offen ihren Rücktritt. Andernfalls würde er nicht für die SPD zur OB-Wahl antreten.



Die Partei gibt nicht klein bei. Auch Geselle bleibt bei seiner Position und verkündet im September, als Unabhängiger bei der OB-Wahl anzutreten. Die SPD wiederum nominiert am 12. Oktober die bis dato unbekannte Isabel Carqueville als Kandidatin.



Deutschlandweit beispiellos ist eine Unterstützungsaktion, die sich Geselle ausdenkt, um die finanziellen Folgen der Energiekrise abzufedern: Jeder Kasseler kann 75 Euro als Einwohner-Energie-Geld (EEG) beantragen – ob Millionär oder Sozialhilfeempfänger. Man wolle den Menschen „schnell und direkt unter die Arme greifen“, verspricht Geselle.



Trotzdem gibt es wochenlang Streit über das EEG. Die Grünen kritisieren, dass auch die profitieren, die es nicht nötig haben. Zudem versichert Geselle im Stadtparlament, dass das Geld nicht auf Sozialleistungen angerechnet werden müsse. Später stellt sich heraus, dass dies doch der Fall ist. Trotzdem wird das EEG zum Erfolg.



2023

Das Wahljahr beginnt mit dem ungewöhnlichsten Neujahrsempfang, den die Stadt je veranstaltet hat. Geselle lädt in das Flic-Flac-Zelt ein, wo er keine Neujahrsansprache hält, sondern als eine Art Zirkusdirektor durch das Programm führt, in dem zahlreiche Vereine und Schulen auftreten. Beim anschließenden Smalltalk im Foyer des Zirkuszelts hört man viel Lob, einige der fast 1100 Gäste kritisieren die Veranstaltung aber auch als große Ego-Show von Geselle vor der OB-Wahl.



Im Wahlkampf selbst gibt sich der Amtsinhaber siegessicher. Vertrauten sagt er, er gehe davon aus, bereits im ersten Wahlgang zu gewinnen. Bei den vielen Diskussionsveranstaltungen wird nicht nur über Inhalte geredet, sondern auch über die Amtsführung von Geselle.



Mitarbeiter aus dem Rathaus klagen, dass sich der Charakter des Oberbürgermeisters seit seinem Amtsantritt verändert habe. Er sei ein „Egomane“ geworden, der andere nicht respektiere. Die Kultur des Zusammenarbeitens von früher sei einer „Kultur des Misstrauens“ gewichen. Viele hätten Angst, Fehler zu machen. So gebe es kaum noch innovative Ideen.



In einem anonymen Brief werden Geselle Machtmissbrauch und Fehler in der Personalführung vorgeworfen. Zudem gibt es eine Anti-Geselle-Seite, deren anonyme Autoren polemisch Stimmung gegen den OB machen – allerdings mit Belegen aus zahlreichen Medien. Mit seinen Unterstützern beklagt er stets eine Verrohung der politischen Kultur in der Stadt. Seine Gegner machen ihn dafür mitverantwortlich.



Nach der Veröffentlichung des anonymen Briefs stellt Geselle Anzeige wegen übler Nachrede und Verleumdung. Zugleich leitet er beim Regierungspräsidium ein Disziplinarverfahren gegen sich ein. Beide Verfahren sind immer noch nicht abgeschlossen.



Der größte Paukenschlag folgt am 12. März. Geselle liegt zwar im ersten Durchgang zur OB-Wahl mit 31,5 Prozent vorn, aber noch am Abend überrascht er selbst seine engsten Vertrauten mit der Nachricht, nicht für die Stichwahl anzutreten. Er begründet dies mit dem aus seiner Sicht schlechten Ergebnis, einer Diffamierungskampagne und seiner Familie, die er schützen wolle.



Wenig später tritt Geselle auch aus der Partei aus. Nach dieser Nachricht sagt eine einflussreiche Person der Kasseler SPD: „Christian Geselle ist Geschichte.“ (Florian Hagemann, Andreas Hermann, Matthias Lohr)