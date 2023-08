Am Kreisel geht es rund - Bauarbeiten finden nachts statt

Von: Thomas Siemon

Der Übergang zur Fahrbahn am Platz der Deutschen Einheit: Hier wird in den nächsten Nächten gearbeitet. Tagsüber steht eine provisorische Fahrbahn zur Verfügung. © Thomas Siemon

Am Platz der deutschen Einheit (Großer Kreisel) werden nachts neue Schienen für Straßenbahn verlegt. Tagsüber soll der Verkehr ungehindert über eine provisorische Fahrbahn fließen.

Kassel – Die Hälfte ist bereits geschafft. Jetzt steht am Platz der Deutschen Einheit (Großer Kreisel) eine weitere schwierige Etappe beim Einbau der neuen Schienen an. Die Herausforderung dabei: An einem der meist befahrenen Knotenpunkte der Stadt soll es trotz der Großbaustelle keine Sperrung geben. Weder für den Autoverkehr, noch für Straßenbahnen und Busse. „Wir werden nachts arbeiten, damit die Behinderungen so gering wie möglich ausfallen“, sagt Achim Gerber, der als Bauleiter bei der KVG zusammen mit seinem Kollegen Artur Geiger für die Umsetzung verantwortlich ist.

In den nächsten Tagen gibt es am Großen Kreisel jeweils Nachtschichten von 21.30 Uhr am Abend bis 6 Uhr am Morgen. Von der Platzmitte soll der Anschluss bis zur Leipziger Straße Richtung Bettenhausen hergestellt werden. In der ersten Nacht werden die Pflastersteine und der Beton auf der halben Fahrbahnbreite entfernt und in den frühen Morgenstunden provisorisch erneuert. Die erste Bahn stadteinwärts kommt hier fahrplanmäßig um 4.42 Uhr vorbei. Bis dahin muss der erste Teil des Gleisbaus abgeschlossen sein. Die Fahrbahn für die Autos wird um 6 Uhr für den Berufsverkehr freigegeben. Bis dahin gibt es eine beschilderte Umleitung über die Sandershäuser Straße.

Diese Verkehrsregelung gilt auch für die drei Folgenächte. Die zweite Nacht ist besonders eng getaktet. „Da kommen die alten Schienen raus und die neuen rein“, sagt Achim Gerber. Damit es schneller geht, werden die Schienen noch nicht verschweißt, sondern provisorisch mit Laschen befestigt. Bis zum nächsten Morgen wird auch die Oberfläche wieder provisorisch hergestellt. Der Autoverkehr soll ab 6 Uhr wieder normal fahren können, die Bahnen rollen ab 4.42 Uhr langsam über die neuen Schienen.

In der dritten Nacht wird die provisorische Oberfläche erneut entfernt. Jetzt kommen die Schienen in ihre endgültige Lage mit der entsprechenden Befestigung des Untergrunds. Zum letzten Mal wird eine provisorische Oberfläche für die Straße hergestellt.

In der vierten Nacht wird dann die Pflasteroberfläche am Rand des Platzes endgültig fertiggestellt. Das gilt auch für die Fahrbahn. Danach ist dann noch die Gegenrichtung dran. „Bis Montag, 21. August, wollen wir diesen Bauabschnitt abgeschlossen haben“, sagt Achim Gerber. Er hofft darauf, dass die Arbeiten nicht mehr wie zuletzt durch starke Regengüsse behindert werden. Bisher liege man jedenfalls gut in der Zeit. Bis zum Ende der Sommerferien in drei Wochen soll der Austausch der alten Gleise bis zur Sandershäuser Straße abgeschlossen sein.

Die Fahrten der Straßenbahnlinien 4 und 8 werden bis 1. September abends durch Busse ersetzt. Fahrgäste können an den Haltestellen Sandershäuser Straße oder am Stern von den Bahnen auf Ersatzbusse umsteigen.

Nach Angaben der KVG kostet das gesamte Baupaket zwischen Altmarkt, Platz der deutschen Einheit und der Leipziger Straße Richtung Bettenhausen 4,3 Millionen Euro und wird zu 85 Prozent vom Land Hessen bezuschusst.

Neue Schiene links, abgefahrene Schiene rechts: Bauleiter Achim Gerber zeigt den Unterschied. © Privat