Amazon beliefert Kunden rund um Kassel jetzt selbst: So kommt das Paket nach Hause

Die Schicht beginnt in der Nacht: 100 Fahrzeuge sind im neuen Verteilzentrum in Knüllwald im Einsatz. Hier ein Bild aus einem Verteilzentrum in Mannheim.

Zur Weihnachtszeit haben Paketdienste besonders viel zu tun. Jetzt liefert auch Amazon mit einem eigenen Paketdienst im Raum Kassel aus.

Immer mehr Menschen bestellen im Internet, statt in der Adventszeit in die vollen Läden zu gehen. Aber auch sonst ist es bequemer, wenn der Paketbote die Waren direkt an die Haustür bringt. In Kassel liefert jetzt neben DHL, DPD, Hermes und UPS auch der Onlinehändler Amazon selbst Pakete aus.

Grund ist die Fertigstellung des neuen Verteilzentrums in Knüllwald im Schwalm-Eder-Kreis direkt an der A7, so eine Amazon-Sprecherin. Zukünftig würden 10.000 Pakete täglich vom neuen Standort verschickt. Die Pakete kämen unter anderem aus den europäischen Amazon-Logistikzentren an, würden entladen, auf die Zustellfahrzeuge verteilt und schließlich zu den Kunden in und um Kassel gebracht.

Amazon: 100 Fahrzeuge liefern täglich von Knüllwald aus

„100 Fahrzeuge liefern täglich von Knüllwald Amazon-Pakete an die Kunden aus. Die Fahrer sind bei sechs selbstständigen Lieferfirmen aus der Region beschäftigt“, sagt die Sprecherin. Das firmeneigene Verteilzentrum solle die Liefergeschwindigkeit erhöhen, heißt es von Amazon.

Das Unternehmen benötige mehr Kapazitäten für die steigende Nachfrage bei Sendungen, die noch am selben oder am nächsten Tag ausgeliefert werden. Bundesweit werden derzeit noch weitere dieser Verteilzentren gebaut. 21 sind bislang in Betrieb. Die eigene Verteilung sieht Amazon als Ergänzung zum bestehenden Vertrieb über externe Unternehmen wie beispielsweise DHL oder DPD.

Amazon Paketservice - Post sieht keine Konkurrenz

Auch für die Deutsche Post ist die Zustellung durch Amazon keine Konkurrenz, bestätigt Sprecher Thomas Kutsch. Die Post profitiere von den zweistelligen Zuwachsraten im Paketgeschäft. Zu denen eben auch die Bestellungen bei Amazon beigetragen hätten. Amazon liefert derzeit im Gebiet zwischen Hann. Münden und Bad Hersfeld in bestimmten Bereichen Pakete aus. Die jeweiligen Routen würden täglich neu berechnet, damit eine reibungslose und schnelle Zustellung gewährleistet werden kann, heißt es vom Unternehmen.

Lieferungen, Ablageorte und Rücksendungen - So kommt das Amazon-Paket nach Hause

Kasseler hatten in den vergangenen Tagen nicht nur Benachrichtigungskarten von Paketzustellern von DHL, DPD und Hermes, sondern auch von Amazon in ihrem Briefkasten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema.

In welchen Bereichen werden die Pakete verteilt?

Amazon Logistics verteilt Pakete zwischen Hann. Münden und Bad Hersfeld – also auch in Stadt und Kreis Kassel. Die jeweiligen Zustellrouten werden jeden Tag nach Bedarf und möglichst geringstem Zeitaufwand neu berechnet, so eine Sprecherin des Unternehmens.

Warum verteilt Amazon die Pakete jetzt selbst?

Die Nachfrage nach schnellen Lieferungen – also am selben oder am nächsten Tag – sei stark gestiegen, heißt es von Amazon. Mit dem neuen Verteilzentrum würden zusätzliche Kapazitäten geschaffen.

Wie viele Mitarbeiter arbeiten im Verteilzentrum?

Bislang arbeiten im Verteilzentrum in Knüllwald, das eine Größe von 6000 Quadratmetern hat, 50 Mitarbeiter in der Sortierung. 15 sind bei Amazon, die restlichen 35 Menschen bei Zeitarbeitsfirmen beschäftigt. Die Bezahlung in der Sortierung ist für alle gleich.

Amazon zahlt nach eigenen Angaben 11,52 Euro Stundenlohn, dazu kommen Nachtzuschläge. Gearbeitet wird von montags 3.30 bis samstags 19.30 Uhr. Sobald die Fahrer am frühen Abend zurückkommen, müssen sie Rechenschaft über den Verlauf der Fahrten ablegen, etwa über nicht zugestellte Pakete. Dies diene der Optimierung, um ähnliche Fehler künftig zu vermeiden.

Ist die Lieferung für alle Waren möglich?

Ausgeliefert werden normale Amazon-Pakete, aber keine großen Produkte oder Sperrgut wie Waschmaschinen oder Gartenmöbel.

Kann ich entscheiden, ob ich mein Paket von Amazon oder von einem anderen Paketdienst geliefert bekommen möchte?

Nein, mit Algorithmen wird der optimale Weg zum Kunden berechnet. Dabei werden verschiedene Faktoren in Betracht gezogen und danach entschieden, wie geliefert werde, heißt es. Hinzukommt, dass beispielsweise Mitglieder mit Sonderkonditionen (Amazon Prime) eine schnellere Zustellung bekommen.

Was mache ich, wenn mich der Amazon-Bote nicht antrifft?

Amazon versucht, an drei aufeinanderfolgenden Werktagen (Montag bis Samstag) zuzustellen und hinterlässt bei jedem Zustellversuch eine Benachrichtigungskarte.

Sollte die Zustellung nicht erfolgreich sein, gibt es folgende Möglichkeiten:

Zustellung an einen Wunschnachbarn oder einen geschützten Ablageort.

Festlegen eines neuen Zustelltermins innerhalb der folgenden zwei Wochen.

Wie kann ich einen Ablageort festlegen?

Kunden können online einen Ablageort angeben, heißt es vom Unternehmen. Bei der Bestellung auf Meine Bestellungen, Sendung verfolgen und auf der Tracking-Seite auf „Lieferpräferenzen festlegen“ oder „Neuen Termin anfordern“ klicken.

Kann man sich Pakete an Abholstationen liefern lassen?

In Kassel kann man sich Pakete an DHL-Packstationen, Postfilialen oder Amazon-Locker (Paketstationen von Amazon) schicken lassen. Im Stadtgebiet gibt es mittlerweile laut Angaben des Unternehmens Dutzende Amazon-Locker, unter anderem an der Leipziger Straße, der Holländischen Straße und der Wilhelmshöher Allee.

Wie funktioniert die Rücksendung?

Wer einen Artikel zurücksenden möchte, kann auf der Homepage auswählen, wie er das Paket zurückschicken möchte, so eine Sprecherin. Dabei sei es egal, welcher Paketdienst die Ware geliefert hat. Die Pakete könnten dann bei der Post, bei Packstationen oder bei Hermes abgegeben werden. Bei Hermes sei auch eine Abholung möglich.

Kann ein Paket bei Nachbarn abgegeben werden?

„Ein DHL-Bote kann ein Paket beim Nachbarn abgeben, wenn dieser seine Einwilligung dazu gibt“, so Post-Pressesprecher Thomas Kutsch. Der Nachbar übernehme dann auch die Haftung für die Ware. Die Aufgabe des Paketboten ist es laut Kutsch, den Empfänger über den Verbleib des Paketes zu informieren. Das sei auch so in den Geschäftsbedingungen des Unternehmens geregelt.

„Der Kunde wird über die Zustellung informiert und kann dann in seinem Amazon-Konto angeben, ob das Paket an einen Nachbarn zugestellt werden soll“, so eine Sprecherin von Amazon. Auch ein gewünschter Abgabeort kann hinterlegt werden. Man wisse, dass viele Kunden das einer erneuten Zustellung vorziehen würden. Wenn dies nicht der Fall ist, dann darf das Paket nicht im Hausflur oder in der Garage abgestellt werden.

Anfang des Monats hat verdi Amazon-Mitarbeiter am Standort Bad Hersfeld zum Streik aufgerufen. Verdi fordert schon länger einen Tarifvertrag "Gute und gesunde Arbeit".