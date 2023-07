Amtliche Wetterwarnung für Kassel und Nordhessen - „Extreme Bedingungen“

Von: Florian Dörr

Die Hitzewelle rollt auch über Kassel und Nordhessen hinweg. Die Experten vom Deutschen Wetterdienst warnen auch vor Unwettern.

Kassel - Den Menschen in Kassel, Nordhessen und dem Rest des Landes stehen heiße Sommertage bevor. Am Sonntag (9. Juli) steigen die Temperaturen auf 33 bis 36 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Verbunden ist das mit einer amtlichen Wetterwarnung. Sie gilt nach aktuellem Stand am Sonntag von 11 bis 19 Uhr für Kassel genauso wie für die umliegenden Landkreise.

Bei den Experten in Offenbach heißt es dazu warnend: „Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.“

Hitze und Gewitter erwartet die Menschen in Kassel und Nordhessen am Sonntag. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Erst Hitze in Kassel und Nordhessen - Später womöglich „unwetterartige Entwicklungen“

Der Sonntag beginnt in Kassel und Nordhessen demnach sonnig, am Nachmittag kann es zu Schauern und Gewittern kommen. Örtliche Unwetter mit Sturmböen sind der Vorhersage nach möglich. Eine besonders starke Wärmebelastung erwartet der DWD in Hessen etwa im Landkreis Waldeck-Frankenberg, aber auch im Odenwaldkreis, Rheingau-Taunus-Kreis, dem Kreis Bergstraße sowie im Bereich Darmstadt. Dort würden auf alte und pflegebedürftige Menschen „extreme Bedingungen“ zukommen. In der Nacht zu Montag sind noch einzelne Gewitter möglich. Es kühlt dabei auf 19 bis 16 Grad ab.

Mit Blick auf die zu erwartenden Gewitter könnten Kassel und Nordhessen wieder im Fokus stehen. Dabei Starkregen zwischen 15 und 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Sturmböen um 85 km/h (Bft 9) und kleinkörniger Hagel seien möglich. „Lokal unwetterartige Entwicklungen“ seien nicht ausgeschlossen. Der Schwerpunkt dürfte laut DWD hier auf Nordhessen liegen.

Hitzwwelle: Heiße Luft aus Südwesteuropa trifft Kassel, Nordhessen und das Land

Woher die aktuelle Hitzewelle kommt, die Kassel, Nordhessen und den Rest des Landes an diesem Wochenende trifft? „Die eingeflossene subpolare Meeresluft gelangt unter Hochdruckeinfluss und erwärmt sich dabei. Am Wochenende wird zunehmend heiße Luft aus Südwesteuropa in die Region geführt“, heißt es erklärend beim DWD.

Zum Wochenstart gehen laut DWD die Temperaturen nur leicht zurück: Am Montag herrscht ein Wechsel aus Wolken und Sonne bei Höchstwerten zwischen 27 und 32 Grad, im höheren Bergland zwischen 24 und 27 Grad. (fd)