OB-Wechsel in Kassel: Geselle fehlt bei Schoellers Amtseinführung

Von: Andreas Hermann

Noch-Oberbürgermeister begründet Abwesenheit mit anderweitigem Termin

Kassel – Nach dieser besonderen Oberbürgermeisterwahl in Kassel kommt es in der Stadt nun auch zu einer ungewöhnlichen Übergabe der Amtsgeschäfte. Bei der Einführung und Verpflichtung von Oberbürgermeister Sven Schoeller (Grüne) wird der bisherige Amtsinhaber Christian Geselle fehlen. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt Geselle seine Abwesenheit beim offiziellen OB-Wechsel mit terminlichen Gründen.



Nach Angaben der Stadt wird Sven Schoeller am Freitag, 21. Juli, in einer Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung in sein Amt als neuer und erster grüner Kasseler Oberbürgermeister eingeführt. Wie bei OB-Wechseln üblich, wird an diesem Abend Stadtverordnetenvorsteherin Martina van den Hövel-Hanemann (Grüne) Schoeller den Amtseid abnehmen und die Amtskette übergeben. Unüblich ist hingegen, dass bei dem Wechsel der bisherige OB nicht dabei ist und deshalb Geselle auch nicht verabschiedet werden kann, obwohl seine Amtszeit an diesem 21. Juli endet.



Beim OB-Wechsel 2017 waren die Amtseinführung von Geselle (damals noch SPD) und die Verabschiedung seines Vorgängers Bertram Hilgen (SPD) in einer gemeinsamen Veranstaltung gefeiert worden. Seine Abwesenheit bei dem am 21. Juli anstehenden OB-Wechsel begründet Geselle so: „Da die Amtseinführung meines Nachfolgers auf dessen Wunsch beziehungsweise den Wunsch der Stadtverordnetenvorsteherin hin nicht im Rahmen einer regulären Stadtverordnetensitzung stattfinden soll, kann ich aufgrund eines lange geplanten anderweitigen Termins an dieser nicht teilnehmen.“

Nach sechsjähriger Amtszeit als Kasseler OB ist auch nicht daran gedacht, dass Christian Geselle in einer anderen Veranstaltung Abschied nimmt. Wie die Stadt mitteilt, werde es „eine offizielle Verabschiedung von Geselle als Oberbürgermeister auf seinen persönlichen Wunsch hin nicht geben“. Nach Informationen unserer Zeitung plant Geselle lediglich für Anfang Juli eine Abschiedsparty bei der Feuerwehr – mit Unterstützern und Weggefährten und unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Der OB-Wechsel von Bertram Hilgen auf Christian Geselle fand ebenfalls in einer Stavo-Sondersitzung am 26. Juni 2017 statt, kurz nach der regulären Sitzung (19. Juni). Anders als 2017 wird 2023 die Verabschiedung des ausscheidenden OB ausfallen. Hilgen war vor sechs Jahren noch bei der Amtseinführung seines Nachfolgers verabschiedet worden. 2005 beim OB-Wechsel von Georg Lewandowski (CDU) auf Hilgen hatte es zwar keine gemeinsame Veranstaltung gegeben. Doch nahm Hilgen an der Verabschiedung Lewandowskis genauso teil wie wenig später Lewandowski an der Amtseinführung Hilgens.

So war der OB-Wechsel im Juni 2017 in Kassel: Vor 500 Gästen im Kongress Palais legte damals der neue OB Christian Geselle vor Stadtverordnetenvorsteherin Petra Friedrich den Amtseid ab. Vorgänger Bertram Hilgen, hier noch mit der Amtskette, wurde in dieser Veranstaltung nach zwölf Amtsjahren offiziell verabschiedet. © lothar koch