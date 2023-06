„Nachreife an Empathie erforderlich“: Vier Jahre Haft für Falschfahrerin vor Landgericht Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Als „Mitnahme-Suizidversuch“ wertete die Große Jugendkammer des Kasseler Landgerichts die Kollision auf der A 49 bei Baunatal. Die Angeklagte war als Falschfahrerin mit ihrem Nissan (rechts) in den VW Tiguan gefahren. © HESSENNEWS

Eine 21-Jährige wird wegen versuchten Mordes zu vier Jahren Jugendstrafe vor dem Kasseler Landgericht verurteilt.

Kassel – „Bei der Anwendung von Erwachsenenstrafrecht wäre unter Umständen eine lebenslange Haftstrafe herausgekommen“, sagte der Vorsitzende Richter Dreyer, nachdem am Montagmittag (5. Juni) eine 21-jährige Frau vor der 1. Großen Jugendkammer des Landgerichts Kassel wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit einem vorsätzlichen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs sowie gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von vier Jahren verurteilt worden war.

Die junge Frau war vor einem Jahr als Falschfahrerin auf der A 49 bei Baunatal vorsätzlich in einen anderen Wagen gefahren. Bei dem Zusammenstoß wurde nicht nur die Geisterfahrerin lebensgefährlich verletzt, sondern auch eine mittlerweile 40-jährige Frau aus Frielendorf erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mehrfach operiert und ist immer noch auf einen Rollstuhl angewiesen.

Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht? Falschfahrerin entgeht lebenslanger Haftstrafe

Ob Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht zur Anwendung komme, sei die wichtigste Frage in diesem Verfahren, hatte Staatsanwältin Melike Aydogdu in ihrem Plädoyer gesagt. Die Vertreterin der Anklage hatte für die Anwendung von Erwachsenenstrafrecht plädiert und sechs Jahre Haft für die junge Frau gefordert. Deren Verteidiger Bernd Pfläging sah das freilich anders. Er forderte eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren nach Jugendstrafrecht.

Letztlich entschied sich das Gericht für eine Art von Kompromiss. Zwei Aspekte hätten die Jugendstrafkammer davon überzeugt, Jugendstrafrecht anzuwenden, so Dreyer. Die junge Frau habe bei ihrem Vorgehen eine „hohe Gleichgültigkeit gegenüber anderen Personen“ an den Tag gelegt. Sie habe mit der Geisterfahrt billigend in Kauf genommen, andere Menschen zu töten. Das sei eher als jugendliches Verhalten zu werten. Zudem habe sie vor der Tat vor „den Trümmern ihrer ersten Beziehung gestanden“, so der Vorsitzende Richter. Ein reiferer Erwachsener, der bereits Trennungen hinter sich hat, hätte wohl nicht mit Suizid auf die Lösung einer Verlobung reagiert.

Urteil am Landgericht Kassel: Jugendstrafkammer wertet Kollision auf A 49 als „Mitnahme-Suizidversuch“

Die junge Frau und ihr Ex-Verlobter sind beide türkischstämmig. Ursprünglich hatten die beiden geplant gehabt, im Oktober 2022 zu heiraten. Im Mai vergangenen Jahres hatte der Verlobte dann aber herausgefunden, dass seine Partnerin per Instagram Kontakt zu einem anderen Mann aufgenommen hatte. Daraufhin beendete er die Beziehung. Von ihrer Mutter wurde sie am Tattag dafür aufs Übelste beschimpft und beleidigt. Mit dem Ende der Beziehung wollte sich die junge Frau nicht abfinden. Sie drohte an dem Tag der Kollision mehrfach damit, sich das Leben zu nehmen, sollte sich der Ex-Verlobte nicht mit ihr Treffen. Das tat er nicht.

Die Jugendstrafkammer wertete die vorsätzlich herbeigeführte Kollision auf der A 49 als „Mitnahme-Suizidversuch“. Da die junge Frau ihr Auto dabei als „gemeingefährliches Mittel“ eingesetzt habe, sei damit auch ein Mordmerkmal erfüllt.

Landgericht Kassel verurteilt junge Frau zu vier Jahren Haft

Bei der Bemessung der Strafe spiele beim Jugendstrafrecht immer der Erziehungsgedanke eine besondere Rolle. „Sie sind erzogen“, sagte der Richter zu der 21-Jährigen, die einen Berufsschulabschluss hat und deren Biografie keine Besonderheiten aufweist. Allerdings sei bei der Frau „eine Nachreife an Empathie“ erforderlich. Sie müsse lernen, persönliche Rückschläge nicht an anderen Menschen auszulassen, so der Vorsitzende Richter.

Zudem wäre es wünschenswert gewesen, wenn es von der Angeklagten in dem Verfahren einen Ausdruck des Bedauerns gegenüber der 40-jährigen Nebenklägerin gegeben hätte, sagte Dreyer. Auch wenn sie keine Erinnerung an den Tattag habe.

„Es ändert nichts an meiner Situation“ - Angeklagte zeigt vor Gericht kein Bedauern

Von der jungen Frau gab es während der drei Verhandlungstage keine Anzeichen für eine Entschuldigung bei der Frau, die nicht weiß, ob sie je wieder in ihrem Beruf als Pflegerin arbeiten kann. Auch im Letzten Wort hatte die Angeklagte, die selbst noch auf Krücken angewiesen ist, darauf verzichtet, persönliche Worte an die Frau im Rollstuhl zu richten.

„Ich bin doch kein Unmensch“, sagte die 40-Jährige nach Ende der Verhandlung. Die Angeklagte hätte jederzeit auf sie zukommen können. Über das Urteil wollte die Frau keinen Kommentar abgeben. „Es ändert nichts an meiner Situation.“ Verteidiger Pfläging hat angekündigt, dass er Revision gegen das Urteil einlegen wird. (use)