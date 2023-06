Stein- und Farbwürfe auf Kasseler Amtsgericht nach Urteil gegen Lina E. in Dresden

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Sachbeschädigung: Unbekannte warfen Steine und Farbe gegen das Gerichtsgebäude. © ULRIKE PFLÜGER-SCHERB

Unterstützer der verurteilten Kasseler Studentin Lina E. haben in der Nacht zum Donnerstag das Justizzentrum an der Frankfurter Straße mit Steinen und mit Farbe beworfen.

Kassel - Das geht aus einem Bekennerschreiben auf der linken Medienplattform Indymedia hervor. Dort heißt es unter anderem: „Heute Nacht haben wir das Amtsgericht in Kassel mit Steinen und Farbe angegriffen. In Gedanken waren wir bei unseren Freunden, die in Dresden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden.“

Nach Angaben von Polizeisprecher Mathias Mänz hatten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag die Fassade und Fenster des Justizgebäudes an der Seite zur „Schönen Aussicht“ durch Stein- und Farbwürfe beschädigt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im Bereich eines oberen fünfstelligen Betrages. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe sich die Tat gegen 2.40 Uhr ereignet. Vermutlich mehrere Täter hätten Steine und mit Farbe gefüllte Gläser gegen die Fassade des Gebäudeteils, in dem sich Gerichtssäle von Amts- und Landgericht befinden, geworfen. Dadurch wurden mehrere Glaselemente der Fassade beschädigt und mit Farbe beschmutzt. Im Anschluss flüchteten die Täter offenbar in Richtung „Neue Galerie“.

Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt, da der Verdacht auf eine politisch motivierte Straftat bestehe.

Die 28-jährige Lina E. war am Mittwoch wegen mehrere Angriffe auf Rechtsextreme vor dem Oberlandesgericht Dresden zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Auch die drei Mitangeklagten wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Hinweise auf die Täter an die Polizei in Kassel unter Tel. 0561/9100. (use)