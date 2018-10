Anschlag mit Molotov-Cocktail auf Haus von Kasseler Autor: Staatsschutz ermittelt

Auf das Haus des Kasseler Krimiautors Matthias Gibert ist ein Brandanschlag verübt worden. Der Staatsschutz ermittelt. Hintergrund des Anschlags könnte das letzte Buch des Autors sein.

Bei dem Anschlag, bei dem bereits in der Nacht auf den 21. September ein Molotov-Cocktail vor dem Haus des Schriftstellers explodierte, wurde niemand verletzt. Der Schaden ist gering, weil die Flammen nicht auf das Haus übergriffen. Gibert selbst hatte in der Tatnacht vor dem Haus einen Knall gehört, danach stand die Eingangstreppe in Flammen. Vor dem Haus fand der Wahl-Kasseler nach dem Anschlag Flugblätter, die unter anderem den aktuellen türkischen Präsidenten und die türkische Fahne zeigten, wie er der Hessenschau sagte.

Ein Sprecher der Kasseler Polizei sagte zur HNA, dass man daher einen politischen Hintergrund nicht ausschließe. Konkreter Anlass könnte der letzte Krimi des Autors sein, der im August veröffentlicht wurde. In "Tödlicher Befehl" lässt ein fiktiver türkischer Präsident einen regierungskritischen Deutsch-Türken vom türkischen Geheimdienst ermorden. "Ich vermute, dass ein Anhänger des tatsächlichen Staatspräsidenten sich beleidigt fühlt. Vielleicht sieht er auch den Staatspräsidenten beleidigt. Was anderes kann ich mir nicht erklären", sagte Gibert der Hessenschau.

Die Polizei hatte die Tat zunächst nicht bekannt gemacht, um den Schriftsteller zu schützen.

Gibert steht nun unter Polizeischutz. So auch am Donnerstagabend bei einer Lesung zu seinem neuen Krimi im Schwalm-Eder-Kreis. Er will sich nicht einschüchtern lassen. "Wenn ich sage, ich lasse es sein, hätten die gewonnen, die den Anschlag verübt haben", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Mehr zur Lesung und zum Anschlag berichten wir im Laufe des Freitags auf HNA.de.