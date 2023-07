Anstehen fürs Deutschlandticket: Lange Schlangen wegen neuem Angebot

Von: Matthias Lohr

Vier Stunden Wartezeit: Viele Leistungsempfänger kamen am Freitag wegen des neuen „Deutschlandtickets mit dem Hessenpass mobil“ ins KVG-Kundenzentrum. © Matthias Lohr

Ab dem 1. August gilt das neue „Deutschlandticket mit dem Hessenpass mobil“ für Leistungsempfänger. Am KVG-Kundenzentrum ist der Andrang in diesen Tagen riesig.

Kassel – Dennis Becker stand am Freitagmittag bei 28 Grad im Schatten schon seit zwei Stunden vor dem Kundenzentrum der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) in der Kurfürsten-Galerie und hatte noch einen langen Weg vor sich. Wegen des Deutschlandtickets gab es dort in den vergangenen Tagen lange Schlangen. Der Mann aus Bettenhausen war nicht der einzige, der warten musste. Manche berichteten, dass sie vier Stunden anstehen mussten.

Grund für den Andrang war nicht das normale Deutschlandticket, mit dem man für 49 Euro im Monat den öffentlichen Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen kann, sondern das „Deutschlandticket mit dem Hessenpass mobil“. Dies können alle Menschen nutzen, die in Hessen leben und Bürgergeld, Wohngeld, Sozialhilfe oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Das Land bezuschusst dieses Ticket mit 18 Euro, es kostet also nur 31 Euro. Verkaufsstart war der 30. Juni, es gilt ab dem 1. August.

Weil die zuständigen Ämter die Berechtigungsnachweise in den vergangenen Tagen verschickten, ist der Ansturm derzeit groß, wie eine KVG-Sprecherin auf Anfrage mitteilt. Zudem seien viele der Berechtigten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine oder Menschen, die wenig oder kein Deutsch sprechen. Auch deswegen dauerten die Beratungsgespräche für das Ticket länger, das sich mit einer monatlichen Lastschrift abonnieren lässt.

Bei der KVG hatte man sich darauf vorbereitet. So wurden Übersetzungen mit den wichtigsten Fragen zum „Hessenpass mobil“ auf Ukrainisch verteilt. Die sieben Beraterplätze wurden mit zusätzlichem Personal ausgestattet – darunter zwei Mitarbeiterinnen, die Russisch beherrschen, sowie ein Mitarbeiter mit Rumänisch-Sprachkenntnissen. Andere Fahrscheine als das „Deutschlandticket mit dem Hessenpass mobil“ werden im Kundenzentrum in der Kurfürsten-Galerie derzeit nicht verkauft. Ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Protex wurde mit dem „Warteschlangenmanagement“ beauftragt.

Für Dennis Becker aus Bettenhausen wird sich das Anstehen gelohnt haben. Voriges Jahr unternahm er mit dem 9-Euro-Ticket Tagesausflüge bis nach Reutlingen und Bremerhaven und war dafür oft von morgens bis abends unterwegs. Auch mit dem neuen Ticket will er Deutschland erkunden. (Matthias Lohr)